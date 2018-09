Caso Chevron: Gobierno no utilizará fallo de La Haya "políticamente", asegura Secretario del Agua

Humberto Cholango ratificó que Estado ecuatoriano se defenderá en instancias competentes El secretario nacional del Agua, Humberto Cholango, ratificó que el Gobierno Nacional continuará defendiendo la soberanía del país y acudirán a las instancias correspondientes, luego de conocer el fallo de La Haya en el caso Chevron. Asimismo, garantizó que esta situación no será utilizada de forma irresponsable ni política.

“Esto no tiene sentido, el juicio es entre particulares, entre la empresa y los afectados y, malintencionadamente, la empresa quiere involucrar al Estado ecuatoriano por la irresponsabilidad en la actuación de algunos gobiernos que pasaron en años anteriores”, comentó.

Asimismo, reiteró que defenderán los derechos de las comunidades y de los afectados, por lo que llamó a la unidad nacional. “Una cosa así puede traer enormes consecuencias en el futuro económico y ambiental de nuestra nación”.

“Chevron alega que el Estado ha metido la mano en este caso por la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, por eso es que se da este laudo arbitral. El Gobierno Nacional ha mandado una carta al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, para que inicie las acciones de repetición”, informó.

En este sentido, mencionó que la situación está clara para ellos debido a que es un proceso entre particulares, pero Chevron ataca al Estado, por lo que existe una reacción de defensa. “Nosotros esperamos que el señor Procurador nos dé el camino y los lineamientos legales a seguir y, como Gobierno Nacional, estaremos atentos a que organicen la estrategia necesaria para apoyarla”.

“Es evidente la contaminación a más de un millón de hectáreas son las afectadas, son alrededor de 1.000 piscinas que han dejado. Frente a eso, es un deber moral y ético de cualquier ecuatoriano seguir defendiendo, pero respetando las Funciones del Estado”, recalcó.

En cuanto al derecho de repetición, Cholango ratificó que no actuarán irresponsablemente y no lo utilizarán políticamente. “Nosotros somos respetuosos y para eso están las instancias correspondientes. En este caso, se tiene que aplicar la repetición hacia atrás, por ejemplo, a quienes firmaron los TBI, a quienes utilizaron este caso de manera política e irresponsablemente. Como Estado ecuatoriano no nos podemos quedar de brazos cruzados frente a este laudo que afecta a todos los ecuatorianos”, finalizó. (JPM)

Fuente: Ecuador TV (Telediario)

Ecuadorinmediato.com