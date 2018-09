Asambleístas de CREO buscan reabrir investigación en caso Seguros Sucre

Advierten perjuicio de USD $38 millones Paúl Pérez, fiscal General del Estado, se reunió este martes con varios representantes del movimiento político Creando Oportunidades (CREO), quienes solicitan se reabra investigación de asociación ilícita que involucra a funcionarios del anterior gobierno en el caso de Seguros Sucre.

Los asambleístas de CREO, encabezados por Esteban Bernal, se acercaron esta mañana a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para pedir a Paúl Pérez Reina que se reabran las investigaciones por presunto delito de asociación ilícita en el caso de Seguros Sucre.

El caso, que ya habría sido archivado durante dos ocasiones por el ex Fiscal Galo Chiriboga, corresponde a una denuncia realizada por Seguros Sucre, quienes afirman que el broker de intermediario contratado habría presentado notas de coberturas falsas y no pudo pagar lo que CELEC no pudo pagar la inversión para reparar la presa Pucará en Mana, afectada por un sismo.

Esteban Bernal declaró que se ha configurado una asociación ilícita interinstitucional y, que, a pesar de que existió una denuncia por parte de Seguros Sucre, el ex Fiscal Galo Chiriboga archivó el caso en dos ocasiones; y en una última instancia la compañía de Seguros Sucre retira la denuncia dejando un perjuicio económico al país de USD$38 millones de dólares.

Bernal, también, indicó que su bloque pedirá a la Asamblea Nacional una resolución que permita la asistencia penal internacional a través de Fiscalía, lo cual permita investigar si hay màs afectaciones por la contratación otros brokers de seguros contratados por Seguros Sucre. (K.V)

Fuente: TC Televisiòn