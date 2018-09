Alexandra Arce: "Jueves normalizaríamos servicio de agua en Durán, manifestantes pertenecen a partidos políticos" (AUDIO)

Audio Septiembre 11- Alexandra Arce



Alcaldesa afirmó que se está trabajando para normalizar el suministro del líquido Vital y afirmó que no existe fraccionamiento entre el Municipio y la Gobernación del Guayas En el cantón Durán los pasados días se han generado manifestaciones y protestas, incluyendo quema de llantas y suspensión del tráfico, debido a que los habitantes del sector piden que se regularice el abasto de agua Potable. Ante esto, Alexandra Arce, afirmó que se espera que el jueves, 13 de septiembre, a horas de la noche se normalizaría el servicio de agua potable en la región, "sabemos que están protestando y lo aceptamos, pero hay gente en estas manifestaciones que son de partidos políticos".

“Han ocurrido protestas en Durán debido a la falta de agua potable que venimos viviendo aproximadamente desde el 20 de agosto”. Afirmó que esto se debe a los proyectos de dotación de agua potable y alcantarillado. “Estos son así de complejos y necesitan siempre pruebas para poder ver la viabilidad y factibilidad de estos proyectos”.

“Estamos ya probando la primera fase del proyecto de agua potable que es la culminación de la línea de impulsión que viene desde Chobo hasta Durán, la construcción del reservorio y la repotenciación de los pozos”. Explicó que se ha estado probando la línea de impulsión y por eso se generó un corte del suministro en el sector.

“En estos días hemos enviado el agua por estos pozos pero nos han surgido varios imprevistos”. Afirmó que se presentó un plan de prevención a Durán para que a gente conozca que se iba a cortar el abastecimiento de agua, 48 y 72 horas antes. “No hemos tenido un desabastecimiento total sino parcial. Pero como Durán recibe agua parcializada, es decir tres veces por semana, se han ido sumando los desabastecimientos y explotó en las manifestaciones”.

Arce aseveró que ya habló con la contratista encargada del proyecto de agua para que se dé celeridad al mismo. “Estamos realizando las pruebas, que son necesarias. El día de ayer ya llenaron los reservorios, pero lamentablemente cuando ya íbamos a dotar de agua a la ciudad, se rompieron dos tuberías, que están siendo reparadas”.

“El proyecto es complejo y ha tenido muchísimos retrasos”. La Alcaldesa afirmó que continúan las manifestaciones pero que se ha identificado a los actores de las protestas y forman parte de movimientos políticos. Mencionó que hizo un llamado a la ciudadanía para que se provea con tanqueros para poder llevar el suministro a la población.

“Estamos abasteciendo desde las 19h00 hasta las 05h00 de hoy. Hemos despachado 100 tranqueros y a las 08h00 comenzó de nuevo la entrega de agua”. Afirmó que el problema se agudizó porque hubo imprevistos que “en cualquier proyecto grande, como estos, pueden surgir”.

“La semana que pasó hubo un día y medio de corte que tuvimos que cerrar las válvulas. Hemos tenido un razonamiento parcial. No es que hemos dejado a la ciudad sin agua, pero debido a la alta población, hemos sufrido un desfase en el despliegue de los tanqueros”. Mencionó que funcionarios del Municipio acompañan a las unidades para verificar que se cobre lo que estaba previsto. US$ 0,80 centavos el tanque de 55 litros.

“Días atrás hubo especulación por parte de los tanqueros, que aún tenemos que determinar si fue por parte de los formales o informales”. Comentó que en este momento se continúa con el envío de agua a diferentes sectores. “Hay mucha gente que nos están prestando tanqueros para poder entregar el agua gratis, en otros casos sí se está cobrando”.

“La normalidad llegaría el día de hoy a partir de las 19h00. Empezamos a abrir válvulas desde esta noche. Para el jueves, 13 de setiembre, a final del día yo creería que ya se normalizará el abastecimiento de agua para el cantón”.

Sobre las protestas generadas mencionó que la Policía Nacional está encargada del Tema. “Mostros no vamos a tomar ninguna medida. Asumimos, entre comillas, de que los habitantes tienen el derecho a expresarse y rechazar que no tienen el líquido vital. Pero esto ya está tomando tintes políticos, porque las mismas personas que hicieron las manifestaciones ayer con la quema de llantas, las vuelven a hacer a pesar que ya se les atendió con agua”.

“Los primeros sectores que protestaron fueron los primeros atendidos, no hay razón de ser para que se vuelva a manifestar. Insisto, los tenemos identificados y son personas que pertenecen a otros movimientos políticos”.

Sobre el conflicto que ocurrió el día de ayer, 10 de septiembre, con la Gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, en su visita protocolaria donde hubo un roce de palabras entre las dos autoridades. “Yo lamento mucho el incidente, pensé que iba a ser una vista protocolaria. La señora Gobernadora llegó media hora antes de la cita prevista, da declaraciones a los medios de comunicación, de un problema que no tenía conocimiento y da una solución que no era viable”.

“Luego subió a la oficina, vio el cuadro de Rafael Correa, lo trato como un animal y dijp que ella no quiere estar sentada en el cuarto donde está el animal. Además vio una figura del Economista y pidió que se la retire”. Aseveró que después de estas palabras, Arce, “muy educadamente” le dijo que era su oficina y que las ideologías políticas se respetaban.

“Luego comenzó a ser muy jocosa con un vaso de agua que yo tenía en la oficina y yo le explique que era la misma agua que ella tomaba. Le comenté que yo compraba la misma botella de agua en una tienda y ella en el Supermaxi. La señora estaba muy molesta quería soluciones inmediatas”. Comentó que después Vallejo afirmó que ella era la primera autoridad del Ejecutivo.

“Le dije que ella podrá ser la última autoridad pero que yo fui elegida por el pueblo y no a dedo. Ella no tenía ningún argumento, ni conocimiento para ofrecer declaraciones de algo infundado”. Cuestionó que si se trataba de una visita protocolaría primero debió reunirse con la alcaldesa y preguntar qué es lo que ocurría.

“Ella solo está en el cargo una semana y debió empaparse del asunto con la autoridad competente para poder explicar el tema”. Arce lamentó el hecho de que una autoridad del Ejecutivo, “vaya a un despacho de una autoridad cantonal, querer mandar con ideología políticas y proferir comentarios infundados”.

Explicó inclusive que la Gobernadora propuso la llegada de tanqueros y que esto no era una solución viable, “llegaron 70 tanqueros a la ciudad y cobraron US$ 1,50 cuando el precio era de ochenta centavos”.

“Yo nunca he tenido problema con el Gobierno Nacional y siempre he articulado con todos los ministerios. La Gobernación en un organismo de articulación y mediación entre las alcaldías y las carteras de Estado. Tengo una muy buena relación con los secretarios y coordinadores zonales. No tengo ningún problema con nadie”.

“Creo que la señora (Vallejo) debe visitar los cantones y después trabajar en conjunto. Yo no tengo ningún problema en que si quiere venir a visitar el proyecto de agua potable yo la acompañaría. No hay ningún fraccionamiento, yo trabajo y no voy a un despacho para hablar de una ideología barata”. (BGV)

Fuente : Ecuadorinmediato