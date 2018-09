JUSTIFICACIÓN: "No se atropellaron los derechos humanos de nadie", defiende Jaime Nebot sobre su época como Gobernador del Guayas en los 80

"Encontré una provincia en manos de la delincuencia y la dejé normal", insistió Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, enfatizó que cuando fue Gobernador del Guayas, en el periodo de León Febres Cordero (1984 - 1988), "combatí la delincuencia, encontré una provincia en manos de la delincuencia y la dejé normal. Aquí no se atropellaron los derechos humanos de nadie ni siquiera de los delincuentes", aseveró al ser preguntado sobre las críticas a su función en aquella época y por los cuestionamientos sobre represión y ejecución extrajudicial en el régimen socialcristiano.

Al hablar sobre la seguridad en el país, insistió, por ejemplo, en que se recrudezcan las leyes en contra de los delincuentes.

"La Policía acaba su labor cuando entrega al delincuente a la justicia, pero en este país, la ley, que es gravísimo, ciertos jueves y fiscales hacen que los delincuentes, a los pocos días, reincidan, eso tiene que acabar", recalcó.

El presentador Alfredo Pinoargote recordó: "La Comisión de la Verdad, creada en el primer gobierno de Rafael Correa, concluyó que en el Gobierno de Febres Cordero, del cual usted fue gobernador del Guayas, hubo un política de Estado orientada a la represión y a las ejecuciones extrajudiciales, sin embargo, esa política de Estado de mano dura, ¿qué resultados obtuvo en seguridad ciudadana y en qué se diferencia de la política correísta?"

Ante ello Nebot respondió: "Voy a hacer extracción de la leyenda negra en esa materia que existe sobre el Gobierno del ingeniero Febres Cordero".

"Fui gobernador y respondo de lo que hice, combatí la delincuencia, encontré una provincia en manos de la delincuencia y la dejé normal. Aquí no se atropellaron los derechos humanos de nadie ni siquiera de los delincuentes porque los tienes (derechos humanos)", aseguró.

Según dijo, el derecho humano de un delincuente "no es no ser capturado, no es no ser sentenciado".

"¿Y los derechos humanos de los ciudadanos dónde están? las violadas, las familias de los asesinados, los robados y robadas, los secuestrados y secuestradas ¿no tienen derechos humanos? no confundir derechos humanos, que hay que respetar hasta en el delincuente con no combatir la delincuencia, que tiene causas, pero que repito, la sociedad no tiene que soportarlas", mencionó.

Y recalcó que la erradicación de la delincuencia se logra "con mano firme, no con abusos, pero con mano firme".

En 2008, la Comisión de la Verdad entregó el primer informe preliminar de su investigación al ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa de ese entonces, Gustavo Larrea.

Según el comité de soporte técnico de esta instancia, testigos señalan que el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, habría estado presente durante las torturas que se habrían cometido en el gobierno del presidente León Febres Cordero.

La Comisión recopiló información de unos cuarenta casos ocurridos en el periodo de 1984 a 1988, basándose en testimonios de familiares y conocidos de las víctimas. En ese entonces, Nebot ejercía el cargo de Gobernador de la provincia del Guayas.

Francisco Acosta Coloma, integrante del comité de soporte técnico de la Comisión de la Verdad, indicó, en aquel momento, que existen varios testimonios que afirman que Jaime Nebot habría sido testigo de las torturas.

“No podemos hablar de responsabilidades, pero existen tres testimonios este momento, de personas donde mencionan, inclusive hay un testimonio de Juan Cuvi (ex integrante de Alfaro Vive Carajo), donde él dice que durante las acciones de tortura estuvo presente el abogado Jaime Nebot”, dijo.

Con información de Ecuavisa y Ecuadorinmediato

