ATENCIÓN: Lenín Moreno "se reunió con grupo de lobby patrocinado por Chevron, desde noviembre de 2016", denuncia Andrés Aráuz (AUDIO)

Sobre sentencia de La Haya, lamentó que Ley de Fomento Productivo elimine controles para que laudos emitidos en extranjero, tengan que pasar por filtros antes de que puedan ser aplicables en derecho ecuatoriano El Tribunal Arbitral Internacional (TAI), con sede en La Haya, falló en contra de Ecuador en el caso Chevron. La resolución estipula que el país violó un artículo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) entre Ecuador y Estados Unidos. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el exministro coordinador de Talento Humano, Andrés Aráuz, lamentó la decisión, la cual dijo, "se veía venir" por cómo están armados los TAI y TBI. Desde varios sectores se ha hablado de un supuesto "pacto" del régimen actual con la compañía, a lo que el exfuncionario denunció, entre otras cosas, que el Presidente Lenín Moreno se ha venido reuniendo, a puerta cerrada, con ASCOA (Americas Society and Council of the Americas) o Consejo de las Américas, un grupo de lobby, constituido en la ciudad de Washington; desde noviembre del 2016.