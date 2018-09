Juan Sebastián Roldán: "Mi tío nunca trabajo con Chevron. Fernando Villavicencio miente, es un Correa chiquito"

Declaró que se quiere perjudicara la "honra de él y su familia" El Secretario Particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, desmintió la denuncia de Fernando Villavicencio, que acusa al funcionario de que su tío, Francisco Roldán, es el abogado de la empresa Chevron y señaló que es un "Correa Chiquito". "Mi tío nunca defendió a Chevron. Fernando Villavicencio es un mentiroso".

“El señor Villavicencio termina siento un Correa Chiquito y chuiquito en todo, porque miente”. Se refiere a la primera disputa que tuvo con Villavicencio por redes sociales, “él dijo que yo estaba caminando por la Corte Constitucional planteando que no se vayan los jueces y eso es mentira porque yo no conozco esta entidad”.

“Este Gobierno no se involucra con lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Villavicencio miente porque afirma cosas y yo no puedo permitir que se me injurie. Es un mentiroso”. Comentó que su tío Francisco Roldán, es uno de los ocho que tiene, “mi tío querido, a una de las personas a las que admiro y se ha destacado como abogado. Ahora forma parte del Estudio Jurídico más importante del Ecuador”.

“El Estudio Jurídico Pérez-Bustamante, sí defendió a Chevron, algunos abogados, de los 80 que tienen, defendieron a esta empresa pero mi tío Francisco no. Él nunca trabajo con Chevron”. Explicó que más allá de eso, si su tío hace algo, “es cuestión de mi tío. Que el señor Villavicencio hable de mí, de lo que yo hago. Yo trabajo, pago impuestos y todo lo que hace un ciudadano”.

Cuestionó de qué vivirá Fernando Villavicencio, “denunciólogo, Correa chiquito, de ¿que vivirá’. ¿Por qué no le preguntamos que impuestos paga? yo no voy a permitir que él mancille la horna mía y peor la de mi familia”.

Roldán afirmó que el Gobierno seguirá trabajando para conseguir la nulidad del fallo en contra de Ecuador en el caso Chevron que significaría el pago de cuantiosas sumas de dinero (por definirse) a la empresa petrolera. (BGV)

Fuente: Democracia/ Ecuadorinmediato