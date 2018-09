AGRESIÓN: Con un "no quiero tener a ese animal aquí atrás " Juana Vallejo arma serio incidente con Alcaldesa de Durán (VIDEOS)

Gobernadora del Guayas y Alexandra Arce, fueron filmadas durante una reunión en la cual trataban falta de servicio de agua potable en cantón La gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, llegó hasta el despacho de la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, para tratar el problema de servicio de agua potable en el cantón. Sin embargo, fueron filmadas en el despacho, en donde protagonizaron un fuerte cruce de palabras que impidió terminar el tema que abordaban. En uno de los videos se observa a Vallejo señalar la pared de la oficina diciendo: "No quiero tener a ese animal aquí atrás", refiriéndose al retrato del expresidente Rafael Correa.

Increíble el nivel de autoridades que tenemos, más importante es lanzar improperios que enfocarse en trabajar y brindar soluciones a los problemas de la provincia, en este caso del cantón Durán, que lleva días sin agua. pic.twitter.com/pxZLAvy7jv — Tere Menéndez (@TMT30) 10 de septiembre de 2018

Antes de la reunión, la Gobernadora manifestó que pediría una "medida de urgencia" con implementación de tanqueros para abastecer a las familias más necesitadas. "Pude prever en medio de las palabras alteradas de la alcaldesa, que el problema del agua será solucionado en una semana", indicó tras su visita.

En la cuenta en Twitter de la Gobernación, Juana Vallejo señaló, en una entrevista radial que, en su visita a la Alcaldía, encontró a la alcaldesa Arce “muy exaltada, fuera de sí; una joven que podría estar sirviendo a su comunidad o proporcionando soluciones”.

La Alcaldesa no se ha pronunciado oficialmente sobre el impasse, pero hizo eco de lo expuesto por el expresidente Correa, quien adjuntó el video en donde se escucha a Vallejo referirse a su retrato: “Lo de ‘animal’, ¿será un mensaje subliminal ¡Harta demencia!”, bromeó.

Lo de “animal”, ¿será un mensaje subliminal?

¡Harta demencia!😂 pic.twitter.com/HA7RD9ohwi — Rafael Correa (@MashiRafael) 10 de septiembre de 2018

En otro de los materiales audiovisuales, se escucha a Arce decir: “Yo la he recibido con toda la cordialidad desde las 08h00, pero usted le dice a la prensa que la Alcaldesa no quiere solucionar y que lo van a solucionar con terceros. Señora Gobernadora, el problema no es de tanqueros, el problema es que hay agua en Durán porque estamos probando un nuevo proyecto”.

“Viene y se dirige así. Tenemos que respetarnos las ideologías políticas, señora Gobernadora. Si yo lo quiero tener aquí a Rafael, es mi problema. Yo fui elegida por el pueblo, no a dedo como usted, señora Gobernadora, a mí no me viene a faltar el respeto en el cantón Durán”, recriminó, entre otras cosas, Arce. (JPM)

"A mi no me viene a faltar el respeto aquí en el cantón Durán (...) yo fui elegida por el pueblo, no a dedo como a usted". Así, la alcaldesa @Alexandra_Arce puso en su sitio a la gobernadora Juana Vallejo quien quiso ordenar qué debía tener o no en las paredes de su despacho. pic.twitter.com/QBkzcIT1qi — Periodismo en buseta (@relicheandres) 10 de septiembre de 2018

