REACCIÓN: Rafael Correa: "Volvió el viejo país: la arrogancia de las "señoras" de la burguesía"

Ex Presidente se refirió a enfrentamiento entre Alcaldesa de Durán y Gobernadora del Guayas, quien lo llamó "animal" Este lunes se hicieron virales videos que tiene como protagonistas a la Gobernadora del Guayas, Juana Vallejo, y la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce. En una de las grabaciones se observa a Vallejo señalar la pared de la oficina de Arce diciendo: "No quiero tener a ese animal aquí atrás", refiriéndose al retrato del expresidente Rafael Correa, quien se pronunció en su cuenta oficial de Twitter: "Volvió el viejo país: la arrogancia de las "señoras" de la burguesía".

Hoy se iba a producir una reunión entre Vallejo y Arce para tratar el problema de servicio de agua potable en el cantón. Sin embargo, protagonizaron un incidente: Vallejo despotricó contra una imagen de Rafael Correa, señalando al ex Presidente como “animal”.

En otro de los materiales audiovisuales, se escucha a Arce decir: “Viene y se dirige así. Tenemos que respetarnos las ideologías políticas, señora Gobernadora. Si yo lo quiero tener aquí a Rafael, es mi problema. Yo fui elegida por el pueblo, no a dedo como usted, señora Gobernadora, a mí no me viene a faltar el respeto en el cantón Durán”, recriminó.

El hecho produjo la reacción de Rafael Correa en su cuenta en Twitter.

Volvió el viejo país: la arrogancia de las “señoras” de la burguesía.

Cuánta dignidad de una mujer sencilla de nuestro pueblo, Alexandra Arce, alcaldesa de Durán. pic.twitter.com/vFyIiEGD32 — Rafael Correa (@MashiRafael) 10 de septiembre de 2018

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)