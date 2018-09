Juan Pablo Albán: "No existe persecución política en sistema judicial, buscamos a funcionarios corruptos"

Vocal de CJ afirmó que se realizarán nuevos concursos para elegir a jueces y magistrados El Consejo de la Judicatura continúa con el proceso de selección de los jueces y magistrados, Juan Pablo Albán, vocal de esta entidad, afirmó que este proceso busca ser transparente para evitar las prácticas anteriores, donde postulantes pagaron entre tres a diez mil dólares para obtener los cuestionarios de evaluación y conseguir un cargo en el sistema judicial. Aseveró que "no existe persecución política sino que se busca encontrar a funcionarios corruptos que accedieron a puestos con estos actos ilícitos".

“Las condiciones actuales de la función judicial son reamente lamentables. Hemos conseguido algunos procesos de cambio. Hay problemas desde la falta presupuestaria para pagar los haberes a personas desvinculadas de la entidad (jubilados), pasando por adquisición con sobreprecios de bienes y servicios, atravesando por un mal uso del sistema disciplinario que va a revertir en una serie de demandas en contra del Estado y hasta actos de corrupción”.

Afirmó, sobre este último, que se ha planteado la creación de la Comisión de Investigación de actos de Corrupción Judicial.

Sobre los casos de jueces y magistrados, donde hubo gente que pagó entre US$ 3 a US$ 10 mil dólares para acceder a un cargo. “Desde la segunda semana de funciones tuvimos indicios suficientes de que hubo la venta de las cuestionarios de las pruebas de concurso para fiscales, jueces”.

Afirmó que casos documentados con nombres y apellidos en este proceso hay pocos, “esta es una realidad que se ha presentado en el sistema judicial ecuatoriano”. Sobre el nuevo concurso para jueces y magistrados, afirmó que se realizará nuevos bancos de preguntas y buscarán evitar que se filtre información.

“Vamos a incorporar veedores para garantizar la transparencia en estos concursos. El nivel de deterioro que se percibía de manera pública. No podemos descabezar la función judicial, nos interesa saber quiénes han incurrido en actos de corrupción y queremos conocer la calidad de la actuación de los profesionales”.

Comentó que la lucha en contra de la corrupción que “caracterizó a las entidades públicas en los últimos 10 años”, no representa “el atropello de los funcionarios de estas entidades”.

“Hay ciudadanos que no entienden esto y que empezar a sacar personas a dedo y no estamos dispuestos a hacer esto”. Afirmó que en esta evaluación no existe persecución política. “no hay esto lo que se quiere hacer es transparentar la actividad judicial y actos de corrupción. Lo más importante que debe hacer el actual CJ es investigar las graves denuncias sobre actuales funcionarios. Sin compadrazgos”.

Afirmó que hubo una serie de cambios en la gestión del anterior Consejo de la Judicatura, “estos serían cosméticos”. “Hubo un proceso de modernización de la justicia, el costo ha sido excesivo, se ha pagado de más. No hemos logrado una democratización de justicia”. (BGV)

Fuente: Pública FM / Ecuadorinmediato