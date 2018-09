Ricardo Patiño insiste en "pacto" entre gobierno y Chevron tras "diálogos" impulsados por Pablo Campana

Excanciller aseguró que Ministro de Comercio Exterior y Secretario de Presidencia deberán explicar acciones en este caso A propósito de la sentencia de la Haya, que dictamina al Ecuador a pagar USD $9.500 millones a Chevron y las acusaciones del gobierno del Presidente de la República, Lenín Moreno, en contra del anterior; el excanciller Ricardo Patiño insistió en que existe un "pacto" entre el actual régimen y la compañía extranjera luego de los "diálogos" que impulsó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, desde hace casi un año. Por ello, indicó que tanto él, como el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, deberán explicar las acciones que tomaron frente a este caso; tomando en cuenta la relación familiar de Roldán con el abogado que defendió a la petrolera, denunciado por Fernando Villavicencio.

“Es lamentable que el gobierno haya malentendido de qué se trata. Esta es una pugna entre Chevron y los pobladores amazónicos, y entre Chevron y el Estado ecuatoriano. Ellos han entendido que esta es una pugna entre el gobierno actual y el de Correa. Ustedes pueden ver las declaraciones, tanto del señor (Eduardo) Jurado como las del Procurador (Íñigo Salvador), casi es una alegría la que les da al leer la información de lo que viene de La Haya”, criticó.

Para Patiño, los funcionarios están diciendo: “Hemos perdido y como hemos perdido vamos a pedirle a Rafael Correa y a Ricardo Patiño, que paguen lo que gastaron, mientras defendieron al Estado ecuatoriano. Eso es lo que hemos escuchado, lo que, lamentablemente, parece”.

Según dijo, lo importante es preguntar qué es lo que el actual régimen ha hecho tras estar 1 año 8 meses en el poder. Cuestionó que los funcionarios se hayan dedicado a organizar escándalos por todos lados. “Yo quiero remitirme a lo que el propio señor (Pablo) Campana, líder del sector económico, dijo hace un año: ‘Ecuador busca un acuerdo para terminar una larga disputa legal, que el Estado ecuatoriano mantiene con Chevron, desde hace más de 20 años. Es tiempo de sentarnos a dialogar, a aclarar lo que se tenga que aclarar’”.

“¿Qué se tiene que aclarar? Chevron contaminó”, reprochó Patiño y continuó leyendo lo dicho por el Ministro de Comercio Exterior: “’Hay que aclarar e intentar resolver este problema, sería lo mejor para el Ecuador, para Chevron y para los Estados Unidos’. Con eso se ve lo que la gente dice en la calle: ‘Toma tu diálogo’”, dijo.

Patiño recordó además, las declaraciones del exsecretario de Presidencia, Eduardo Mangas, cuando propuso conversaciones con los empresarios y trabajadores “para que crean que estamos bien con ellos y que crean que vamos a llegar a acuerdos”. Finalmente, cuestionó, “hicieron lo que les dio la gana: “Hablaron con los trabajadores y ahora les han dado todos los golpes del mundo”.

Desde el punto de vista del Excanciller, lo mismo se hizo con Chevron: “Intentaron hacer un pacto, a lo mejor lo lograron, pero a quien hay que preguntarle es al señor Campana con el diálogo con Chevron desde hace un año y qué pasó con la Procuraduría, que es la que no debía haber seguido dialogando, sino defendiendo al Estado en La Haya”.

Patiño reiteró que lo que los funcionario del anterior Gobierno, lo que hicieron es que, ante una campaña millonaria y “sucia”, que Chevron tuvo contra el Ecuador y los pobladores, acusándolos de una “corrupción generalizada”, se hizo lo que se tenía que hacer. “Hay que ver lo que dice La Haya y es que la sentencia de Lago Agrio es nula porque, según ellos, el Juez no redactó, no se usan las palabras que él acostumbra a usar. Lo que ellos dicen es que es una sentencia fraudulenta”.

“Eso le corresponde al Ecuador defender, a su institucionalidad. Pero además, el fallo dice: ‘Sí hubo contaminación, lamenta que Chevron no haya podido solucionar el problema de las afectaciones a los pobladores. Dice que no es cierto que haya corrupción generalizada o institucionalizada; que eran los alegatos de Chevron, y dice que el gobierno de Rafael Correa no intervino, ni habló, ni él ni sus funcionarios con las autoridades judiciales durante o después del juicio”, recordó.

El Exministro insistió en que se entiende que hubo un “pacto” con Chevron y el gobierno de Lenín Moreno, como lo hubo, según dijo, entre el régimen y ODEBRECHT, para obtener los resultados ya conocidos. “Un derecho a la repetición quiere decir que Rafael Correa y sus funcionarios tenemos que devolver lo que usamos para defender a la sociedad ecuatoriana”, recalcó.

Y es que se habla de alrededor de USD $10 millones de dólares utilizados en la campaña “La mano sucia de Chevron” y Patiño aseguró que fue clara y abierta, haciendo lo que tenían que hacer, no otra cosa. “No dudamos. Aquí, estos señores han dudado y les dieron de su propia medicina. Chevron, seguramente, se pasó conversando con el señor Campana, etc. y el señor Juan Sebastián Roldán tendrá que explicar su relación familiar con un abogado del estudio jurídico que defendió a Chevron acá; pero ellos tendrán que explicar qué hicieron”.

“Nosotros hicimos lo que debimos, no podíamos hacer otra cosa. Ante una campaña multimillonaria de Chevron, en el escenario mundial, teníamos que defendernos: primero al Estado ecuatoriano, su institucionalidad, aparato jurisdiccional y a los pobladores amazónicos; que tenían más de 20 años en su lucha, para que los indemnicen”, indicó. (JPM)

Fuente: Telerama

Ecuadorinmediato.com