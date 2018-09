USD$100.000 por información de autores de hechos vandálicos en Quito

Cabildo capitalino entregó recursos a Ministerio del Interior. Ciudadanos podrán compartir datos en 1800 Delito, opción 2 El Municipio de Quito entregará USD$100.000 al Ministerio del Interior para que sea usado en el programa de recompensas a cambio de información valiosa de autores, cómplices y encubridores de actos vandálicos en la capital ecuatoriana, que incluirá el último hecho en contra de uno de los vagones del Metro de la ciudad.

Rodas sostuvo que una banda organizada de 20 sujetos armados, ingresaron violentamente al sitio, sometiendo y amordazando con armas de fuego y blancas al personal de seguridad. La banda atentó contra uno de los 6 vagones.

"Tan pronto ocurrido este hechos se iniciaron las respectivas investigaciones que se están desarrollando, hay avances importantes en las mismas, pero no es posible revelan estos detalles", mencionó.

Dijo que existe un trabajo coordinado con la Fiscalía, el Ministerio del Interior y el Municipio capitalino.

"Con el ánimo de que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir en nuestra ciudad, para que estos actos delincuenciales, aquí no se trata de un grupo de grafiteros, estamos hablando de una banda organizada, armada, que planificó el acto, para que no vuelva a suceder en nuestra ciudad algo así, para que no volvamos a ver en Quito actos vandálicos de diversa índole, que atentan contra la propiedad privadas, publica, edificaciones patrimoniales, el Municipio de Quito suscribirá un convenio con el Ministerio del Interior, el Municipio de Quito aportará 100.000 dólares bajo la figura de prevención del delito”, anunció.

El Alcalde indicó que estos recursos serán administrados por el Ministerio del Interior, a través de su fondo de recompensas para alentar a que los ciudadanos aporten información válida que conduzca a la aprehensión de los individuos que cometieron el atentado contra el vagón del Metro de Quito y también contra cualquier persona que realice cualquier tipo de acto vandálico.

“No se entregará USD$100.000 a una sola persona o por un solo hecho, el fondo será administrado bajo una tabla y conjunto de protocolos que se manejan de acuerdo con el tipo de información que se entregue por varios hechos”, manifestó Rodas.

De su lado, Diego Tipán, Subsecretario de Seguridad Interna del Ministerio del Interior, comentó que el acuerdo se busca combatir la impunidad para que se entregue información de quienes han cometido actos vandálicos.

"No solo está relacionado al tema del vagón, está enfocado a todo tipo de acto vandálico que dañe la propiedad privada y pública", insistió la autoridad.

Para receptar información se ha activado la línea 1800 Delito, opción 2, para que cualquier ciudadano de manera anónima y gratuita puede dar pistas que permitan mejorar la investigación, combatir la impunidad de estos actos y judicializarlos.

"Nadie va a saber que la persona a o b nos ha llamado a dar información, está dentro del programa de recompensas que da el Ministerio del Interior y la Policía Nacional", sostuvo.

Tipán explicó que el Ministerio del Interior tiene distintos mecanismos para calificar la información, "ofertamos recompensas de hasta USD$10.000 dólares dependiendo de la calidad de información que se provea", dijo.

Ecuadorinmediato

(PAY)