5 mil empleadores se acogen a remisión de multas, intereses y recargos

Se ha logrado recaudar más de seis millones de dólares según datos del IESS El proceso de recaudación y pagos por medio de la remisión que propone la Ley de Fomento Productivo continúa y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció que ha logrado recaudar un total de US$ 6’029.372,67 dólares. Afirmaron que ya 5 mil empleadores se han acogido a este proceso para la reducción de intereses, multas, y recargos por obligaciones patronales en mora, debido a esto, 12 mil afiliados ahora pueden acceder a prestaciones.

Las cifras que manejan en el IESS demuestran que de estos seis millones recaudados los rubros se dividen en: US$ 3’448.673,04 (60 %) de empresas pequeñas y unipersonales, US$ 2’276.638,52 (39,6 %) son de medianas y grandes empresas. Mientras que, US$ 23.766,61 (0,4 %) son del sector público.

Richard Martínez, ministro de Finanzas, mencionó que hasta el 30 de agosto se había recaudado US$ 27 millones de dólares de 37.000 personas entre naturales y jurídicas. Al menos nueve instituciones públicas están en este proceso. La Ley de Fomento Productivo establece tres etapas para la remisión o condonación de deudas.

Autoridades del Gobierno han anunciado que se prevé recaudar entre 2018 y 2020, unos US$ 774 millones de dólares. En este año, se prevén US$ 602 millones. Para 2019, unos US$ 115 millones; y en el tercer año, US$ 57 millones.

La ley establece la remisión del 100 % de intereses, multas y recargos por pagos pendientes con la Administración Tributaria. Las empresas, cuyo promedio de ingresos brutos de los últimos tres años sea mayor a 5 millones, deben pagar la totalidad del capital adeudado en 90 días hábiles. Los otros contribuyentes pueden pagar el capital en igual período de tiempo o solicitar facilidades de pago por un plazo de hasta dos años. (BGV)

Fuente: Expreso / Ecuadorinmediato