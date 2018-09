EL RÍO (Los Ríos) "No temo ir a la cárcel"

Una vez que se notifique la sentencia por escrito, el concejal Ángel Mora tendrá tres días para presentar su apelación, caso contrario irá a la cárcel El dictamen fue emitido por Carlos Albán, juez de la Unidad Judicial de Babahoyo, por el delito de calumnias contra el alcalde Jorge Domínguez. La pena es de dos años de prisión, el pago de una multa de 20 mil dólares y de cuatro salarios básicos unificados (1544 dólares).

Domínguez aseguró que los 20 mil dólares serán donados para la construcción del Santuario de la Virgen de la Merced.

“Se hizo justicia, los feligreses serán los únicos beneficiados, apenas se pague la multa daré el dinero a mi madre, que es parte del comité de la iglesia”, afirmó el alcalde.

Proceso. Mora indicó que el delito de calumnia del que se lo acusa se debe a una denuncia que él colocó hace tres años contra Domínguez, al descubrir una supuesta ferretería Fuentes que era proveedora de materiales al gobierno municipal, cuyo dueño estaba enrolado en el Cuerpo de Bomberos de Quevedo.

“Pero el juez olvidó que esa denuncia fue presentada el 4 de noviembre del 2015, y no consta en ningún expediente. La ley dice que la calumnia se prescribe a los seis meses de haberse cometido la infracción, si vamos a suponer que yo le dije una injuria al alcalde, ya han pasado tres años y no había por donde sentenciarme, todos esos elementos no valoraron”, argumentó Mora.

El edil dijo que está tranquilo porque cuenta con el apoyo de su familia y respaldo de la ciudadanía.

“No temo ir a la cárcel y si tengo que pagar por algo que no hice, así es la ley. Voy agotar todas las instancias legales, no es algo que me agrade que se me acuse por un delito que no he cometido”, declaró.

Domínguez recalcó que “no es lo mismo agraviar a ciudadano común y corriente que hacerlo a la máxima autoridad del cantón, por aquello se dio la sentencia máxima”.