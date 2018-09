EL DIARIO (Manabí) Las empresas de los 100 millones

Ciudad Rodrigo es la empresa con más obras adjudicadas con los 100 milones de dólares del crédito del Banco Mundial De 12 proyectos programados con ese crédito, el municipio de Manta contrató la ejecución de seis con esa compañía. La suma de todos esos contratos es de 21,2 millones de dólares, como consta en informes y actas de la Unidad de Gerenciamiento del municipio

La unidad fue creada en 2014 para administrar y acompañar la ejecución de los proyectos planificados con el crédito.

Su gerente, Miguel Cevallos, se negó a través de la la dirección de Comunicación de esa dependencia a proporcionar información de manera directa a El Diario, respecto al costo final y atrasos de cada una de esas seis obras y las otras que fueron contratadas por distintas empresas.

Cevallos recomendó pedir esa información al alcalde Jorge Zambrano.

Solo si él lo autorizaba, la unidad respondía.

El Diario hizo la gestión ante la dirección de Comunicación del cabildo, pero nunca obtuvo respuesta.

Esta información tampoco está colgada en el sitio web de la entidad a pesar de que es pública.

La concejala Estefanía Macías recordó que de las seis obras de regeneración vial a cargo de Ciudad Rodrigo, cuatro terminaron fuera del plazo contractual.

Esas fueron: Barbasquillo, avenida 24, calle 13 y Flavio Reyes. De hecho, en estas dos últimas hubo protestas por parte de habitantes y comerciantes que exigían celeridad en los trabajos.

La primera obra que se construyó con el crédito estuvo en manos de la empresa constructora y costó 4 millones de dólares; fue la pavimentación de calles en el barrio 15 de Septiembre, la calle 319 y la avenida universitaria.

Y la última que ejecutó fue la regeneración de la avenida Flavio Reyes por un monto de 4,8 millones de dólares.

Luego de los frecuentes reclamos por el atraso de las primeras obras de los 100 millones, aparecen nuevas empresas constructora como: Hidalgo Hidalgo, Esecon, Tunaserv S.A., Ripconciv, Astad Cía., y Acuavasquez (ver en el recuadro 2 cada obra asumida por estas constructoras).

Cada nueva empresa tiene solo una obra a su cargo, pero con la diferencia de que dos de ellas superan en valor total a las seis contratadas por Ciudad Rodrigo.

Esas son: Hidalgo Hidalgo, responsable de regenerar actualmente las avenidas 4 de Noviembre y 113 con más de 30 millones de dólares, y Esecon, que instala el alcantarillado hidrosanitario en la parroquia Manta, con 23 millones de dólares.

Lo que no cambia en ambos casos es el atraso de los trabajos, ya que ningún proyecto estará en octubre próximo como se estableció en los contratos.

El 16 de julio, en una sesión de Concejo Municipal, Miguel Cevallos informó que la obra hidrosanitaria tenía, hasta ese entonces, un avance del 30 %.

El plazo para terminar era de 10 meses contados desde finales de noviembre del año pasado.

Es decir, faltaban dos meses para que venciera el plazo y no se llegaba ni a la mitad de la obra.

Mientras que Hidalgo Hidalgo ha solicitado a la Unidad de Gerenciamiento cinco meses más (hasta marzo de 2019) para poder terminar los trabajos.

Además solicita cinco millones de dólares más para concluir la obra.

Hidalgo Hidalgo no quiso pronunciarse. Informó que todo detalle relacionado con la obra lo proporciona La Unidad de Gerenciamiento.

Sobre la ampliación del plazo, Cevallos dijo que han derivado el pedido al Banco Mundial para analizar si es factible o no otorgarlo, un proceso que fue cuestionado en la misma sesión por la concejala Verónica Abad.

“Si este Concejo no encuentra las consideraciones para ampliar ese plazo, el Banco Mundial podrá decir misa, pero aquí no estamos pintados. Si (Hidalgo Hidalgo) no cumple con las especificaciones que el contrato dice, pues yo no daré la aprobación para que ese contrato siga y tendrá que darse de baja”, señaló Abad.

La edil Macías planteó que si ambas obras no están en octubre, se les aplique la multa que dice en los contratos por no terminar los trabajos en el tiempo establecido.

“Tenemos ya que sentar un precedente con estas empresas que nunca logran terminar a tiempo una obra, ya que eso no solo retrasa el desarrollo de la ciudad, también quiebra negocios.

Si no están en octubre exigiremos que se aplique la multa”, adelantó Macías.

El contrato fija que Hidalgo Hidalgo debe pagar el 0,1 % del valor total de la obra por cada día de vencido el plazo, hasta llegar a un 10 %. Es decir, máximo 3 millones de dólares.

Total de contratos. Las seis obras contratadas con Ciudad Rodrigo, más las otras seis adjudicadas al resto de empresas, suman 84,5 millones de dólares. Son 12 proyectos en total, pero no los únicos en la lista del crédito.

Según explicó el propio Cevallos en la rendición de cuentas que le fue solicitada por el Concejo, hasta el mes pasado se había contratado 31 procesos con el préstamos que incluyen obras y consultorías, así como también adquisición de bienes.

Es decir, hay 19 contratos adicionales a las 12 obras y cuya información tampoco se ha hecho pública del todo.

Uno de esos contratos que sí aparece colgado en el portal web www.manta.gob.ec., es el que se le adjudicó por 375 mil dólares a la empresa Asistecom, para que hiciera un “Levantamiento de información catastral y comercial de la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM)”.

O el de la consultoría sobre un “software para la implementación del sistema informático para la gestión de recursos de la Empresa Pública Aguas de Manta (EPAM)”.

Este contrato se adjudicó al consorcio CPA Ferrere, K2B y Aqua Visum, por un valor de 868 mil dólares.

La empresa Elicrom se adjudicó en más de 496 mil dólares el contrato para la “adquisición de equipos de laboratorio para el control de la calidad de aguas”. Este también fue para la EPAM.

Una obra que aún no se contrata es la rehabilitación vial en la parroquia Tarqui, en la zona comercial que se afectó gravemente con el terremoto del 16 de abril de 2016. Sobre esto, todavía no se tiene una idea clara del monto final a invertir.

La ocupación total del crédito. En un informe interno de la Unidad de Gerenciamiento se conoce que 92,5 millones de dólares estaban comprometidos hasta el mes pasado.

En otras palabras: fueron o están contratadas para obras, consultorías y adquisición de bienes.

Pero de esos 92,5 millones de dólares, el Banco Mundial solo había desembolsado USD 65,5 millones.

Hasta septiembre se espera que realice un nuevo desembolso de 11,3 millones, una cantidad similar a la que estaría recibiendo la ciudad entre octubre y diciembre.

Para enero y marzo de 2019 se espera que el Banco Mundial entregue 18,6 millones de dólares. Y meses después los últimos 4,7 millones para completar los 100 millones de dólares.