Ramiro Cueva rinde su versión ante justicia belga por incidente contra Rafael Correa

Periodista conocerá su sentencia el próximo 09 de octubre Ramiro Cueva, periodista ecuatoriano, acudió a la audiencia que se desarrolló en su contra el pasado 07 de septiembre del 2018 en la ciudad de Nivelles, en Bélgica, por invasión a la privacidad y agresión en contra del Exmandatario ecuatoriano, Rafael Correa. A su salida, indicó que el Expresidente no asistió a la audiencia y que el juez no encontró razón para aplicarle una pena, esto, a pesar de reconocer su actitud hostil, aunque, se conoció que la decisión final la tomarán el próximo 09 de octubre.

Cueva cuestionó la inasistencia del Expresidente Correa y señaló que a pesar de que vive a 2 kilómetros de la Corte donde se desarrolló la audiencia no acudió: “El señor Correa no asistió, nuevamente evadió a la justicia, en este caso a la justicia Belga. La audiencia se celebró en ausencia de Correa y su guardaespaldas, los que eran acusadores y eso que él vive a unos 2 kilómetros de aquí, debe tener miedo a la Policía, ya que, sabe que en cualquier momento puede salir la difusión roja y lo van a agarrar”.

De la misma manera, explicó que un grupo de simpatizantes del Expresidente los esperaba afuera de la Corte, por lo que tuvieron que movilizarse hasta sus vehículos escoltados por la policía: “Tuvimos que salir resguardados por 6 oficiales de la policía y dos patrulleros, ellos nos escoltaron hasta nuestro vehículo y luego a la salida de Nivelles para evitar que exista algún incidente”.

El periodista también resaltó el trabajo de sus abogados de nacionalidad belga, los cuales, expusieron en la audiencia que la responsabilidad de lo ocurrido está en Correa: “Es claro que el señor Cueva es la víctima, no es el agresor. Aparte no hubo ninguna amenaza, incluso dijo a los agresores que no tenía ninguna pistola, porque no venía a Lovaina para agredir al Expresidente, sino para comprobar su presencia”.

Sin embargo se debe señalar que esta presentación ante la Corte de Nivelles es unipersonal, por lo que únicamente Ramiro Cueva habría tenido que rendir su versión, ya que, quien lo acusa es el Estado belga y Rafael Correa no forma parte de esta acusación.

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter ECOTEL – Carlos Vera

Ramiro Cueva no le corrió a la Justicia en Bélgica;Correa si. pic.twitter.com/vNJc73ta1u

— Carlos Vera (@CarlosVerareal) 9 de septiembre de 2018