ATENCIÓN: 273 aspirantes a agentes del SENAE presentarán acción de protección en contra de entidad

Realizarán una marcha hasta la Unidad Judicial exigiendo que se respete su derecho al trabajo Los 273 aspirantes a inspectores y vigilantes del Cuerpo de Vigilancia Aduanero del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), luego de culminar el curso de un año de formación, no fueron incorporados al servicio aduanero como establece la norma. Explican que existe una vulneración de sus derechos al trabajo por parte de la administración de esta entidad y, por ello, interpondrán una acción de protección el próximo martes 11 de septiembre en la Unidad Judicial de Ibarra. Se conoce que no pueden ser aceptados porque no hay una partida presupuestaria para que el SENAE los contrate, como estaba previsto.