Ministra de Inclusión: Con corredor humanitario, trasladamos entre 2 mil y 3 mil migrantes

Expuso que el trabajo se enfoca en asegurar la reunificación de migrantes venezolanos y no separar a las familias La ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, explicó destacó que el corredor humanitario que se conformó por el incremento de flujo de migrantes venezolanos que buscan llegar a los países del sur, fue una "importante solución". Informó que trasladaron entre 2 mil y 3 mil personas. Con esto, dijo, se evitó "que estén en la carretera desde Rumichaca, al norte del país, hasta Huaquillas, en el sur".

Mencionó que las experiencias de Colombia, México y Brasil ayudaron a plantear para avanzar hacia un plan de atención integral, que incluye accesos a servicios de salud, educación y otras formas inserción, especialmente laboral.

Anunció que de cerca de 90 mil niños, niñas y adolescentes, cerca del 67% vinieron con su madre. “Hay la intención de un protocolo regional que nos ayude a no separar la familia, asegurar la reunificación, no devolverles, no institucionalizarles y ni judicializar sus problemas”, afirmó.

La ministra indicó que en el ámbito del desarrollo infantil, ya tiene atención de niños y niñas venezolanas, después de los ecuatorianos, es el grupo de mayor atención y es de una incidencia del 0.06%, sobre las coberturas nacionales.

Estamos como país preparados, pero hay que hacerlo ordenado. “Se debe registrar a las familias y niños para poder asegurar condiciones tanto para el país receptor como para las personas que vienen”, acotó.

Para Cordero, se debe trabajar en dos líneas: identificar cuántos son, dónde están y cuáles son nuestras capacidades de respuesta; y trabajar en la población para que tenga una cultura de mayor aceptación.

Indicó que es necesario hacer un análisis presupuestario. “Aún no tenemos este análisis de las implicaciones”, acotó.

“Entiendo que está planteado para noviembre una mesa técnica de cooperación con la finalidad de presentar varios proyectos para atender esta inserción de venezolanos en Ecuador”.

La asistencia técnica y recursos económicos, dijo, son fundamentales porque el país hace un esfuerzo de optimización fiscal. Pero también, señaló, se debe ser consecuentes con la Constitución y la Ley de Movilidad que asegura los derechos de un extranjero en el Ecuador. “Estos temas hay que ir modulando y puede ir regulando el flujo migratoria. El país ha sido muy prudente para permitir ingreso a niños venga con partido de nacimiento, no se los detuvo ni se lo devolvió”, expresó.

Informó que en Quito hay 7 centros temporales transitorios con capacidad para cerca de 200 personas. En otras partes del país, dijo, se instalaron carpas para realizar atenciones primordiales. “Preocupa muchísimo la informalidad y la presencia de las personas que buscan distintas formas para sobrevivir”, señaló.

(PP)

Fuente: Teleamazonas