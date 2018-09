Pablo Fajardo pide al Gobierno que deje de "abogar" por Chevron, compruebe daños en Amazonía y defienda intereses nacionales

"Tiene que Chevron pagar por su crimen, no tiene por qué el Estado ecuatoriano pagar por el crimen de una empresa privada y particular", señaló Ecuador debe actuar "en defensa del país y no de intereses corporativos", así reaccionó Pablo Fajardo, abogado de los indígenas amazónicos, que llevan adelante una demanda en contra de Chevron, en declaraciones para Ecuadorinmediato. Al abordar la resolución del Tribunal Arbitraje de La Haya, que condena al país, Fajardo recalcó que ese sistema "está ahí para favorecer a las corporaciones", por tanto, "depende muy poco de lo que hace la defensa técnica que realicen los estados". De haber alguna duda, el abogado conminó al régimen y a la Procuraduría a visitar la Amazonía y comprobar "el crimen social y ambiental" de la petrolera.