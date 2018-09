Pablo Santillán alerta que funcionarios de Asamblea ya han sido separados (AUDIO)

Audio Septiembre 06 - Pablo Santillán



Mencionó que los supuestos cobros que asambleístas habrían pedido a los funcionarios van desde los USD $100 hasta USD $1.000 dólares Pablo Santillán, funcionario de la Asamblea Nacional manifestó que denominaron a este supuesto cobro ilegal por parte de los asambleístas a sus asesores como "impuesto al trabajo". Expuso que los funcionarios han perdido el miedo de denunciar y poner en evidencia "estos actos que perjudicarían a varios asambleístas, que habrían cobrado". Sin embargo, alertó que ayer fueron separados varios funcionarios, tras las denuncias en diferentes medios de comunicación. Reiteró que no se trata que se denuncie entre asambleístas, sino que "paren estas mañosas prácticas de la Asamblea", que según explicó, se realizan desde hace más de dos décadas.

En declaraciones para Ecuadorinmediato.com, Santillán expresó que hay testimonios de funcionarios que “les obligaban a pactar a cambio del contrato, aportes que van desde los 100 hasta 1.000 dólares”.

Santillán rechazó que se diga estas denuncias sean parte de un cálculo político y aclaró que este tema viene desde el Congreso Nacional. Informó que este tema nace de un comentario en Twitter donde cuestionaron un auditoría que hace la Contraloría a los servidores ocasionales, que en base a un registro de asistencia, determina que funcionarios estando fuera del país firmaron el registro como si estuvieran trabajando, así como hay funcionarios que sin salir del país registran las asistencias y no acuden a su lugar de trabajo.

Ante esto, el asambleísta Fabricio Villamar planteó un proyecto de resolución para que no se den estas prácticas. “Así es como empieza a desencadenarse comentarios y que llegan al despacho de funcionarios dando su testimonio, entregando copias de transferencias, chats, entre otras pruebas”.

Indicó que los servidores que han denunciado pidieron al reserva porque “cuando ponen sus nombres se viene la cancelación del contrato. Es imposible que un funcionario denuncie a su asambleísta porque quién le va a obligar que mantenga periodo del contrato”.

Recalcó que tienen cerca de una docena de evidencias y alertó que hay funcionarios que han sido destituidos ayer 05 de septiembre y han pedido ser recibidos para presentar sus testimonios respecto a la situación que vivían.

Expuso que la resolución del CAL que se aprobó este jueves sobre este tema “es una resolución apresurada con el objeto de bajar las aguas”.

“En el debate dijeron que era un tema para desprestigiar y lo que inicia resolviendo es rechazar las infundadas denuncias que circulan en los medios de comunicación que atenta a la honra de la Asamblea y después dice que brindará las facilidades a la Fiscalía y Contraloría para que investigue el tema”, anunció.

Por otro lado, señaló que el proyecto de resolución propuesto por el asambleísta Fabricio Villamar, primero, dijo, rechaza la posible vulneración de derechos a los trabajadores. Criticó que ninguno de los miembros de la Comisión de Derechos de Trabajadores se ha pronunciado.

Además, mencionó que la resolución de Villamar propone que en un plazo no mayor a 90 días por la gravedad del caso, una auditoría a las cuentas que tenemos registrados todos los funcionarios de la Asamblea en la que nos acreditan nuestra remuneración para buscar cómo se maneja esos recursos. De igual forma, dijo, se le pide a la UAFE que realice un análisis.

Sostuvo que otro punto que piden es que el departamento de Recursos Humanos presente a todos los asambleístas un listado de las liquidaciones pendientes a ex funcionarios que están represadas y que digan a qué funcionarios prestaban su colaboración porque, dijo, “a decir de ellos, no les tramitan esto porque no constan con el visto bueno en el informe por su asambleísta”.

“Me parece que no llega al meollo del asunto la resolución del CAL”, criticó Santillán al precisar que con esta crisis los funcionarios deben aceptar estos chantajes. “Aceptan porque esta vinculación les permite tener una estabilidad y tener la afiliación al seguro y sus beneficios”, mencionó.

“Se propone que se investiguen las mañas que están enquistadas desde cerca de dos décadas en la función legislativa”.

Santillán recalcó que los servidores tienen miedo de ser despedidos porque tiene contratos ocasionales. Además, indicó que las evidencias que van a presentar darán luces a la Fiscalía y “no constituyen prueba porque no son con autorización del juez y fiscal porque la Ley dice que fotos videos o audios no tendrán validez si no son con autorización de los partícipes, pero sí las fotos de correos electrónicos, transferencias, de mensajes”.

Reiteró que no se trata que se denuncie entre asambleístas, sino que “paren estas mañosas prácticas de la Asamblea”.

Anunció que la presidenta de la Asamblea se comprometió a que se incluya dentro del orden del día el proyecto de resolución de Fabricio Villamar para que se discuta en el Pleno del Legislativo.

Fuente: Ecuador Inmediato