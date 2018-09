Rafael Correa acusa al Gobierno de hacer "politiquería" y de "traición a la patria" con caso Chevron

"¡Todos a las calles este 13 de septiembre!", conmina el ex Presidente El ex Presidente de la República, Rafael Correa, calificó de "sinvergüenzas" a los integrantes del Gobierno de Lenín Moreno, quienes acusaron a su administración de no haber velado por los intereses nacionales en el caso Chevron. Dijo, asimismo, que buscan "seguir haciendo politiquería contra nuestro Gobierno" e indicó que la actuación podría significar una "traición a la Patria".