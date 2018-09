"Si Jaime Nebot se lanza a Presidencia, gana elecciones; PSC ahora es de centro derecha", según Paola Vintimilla

Legisladora declaró que ciudadanía pide a gritos un Primer Mandatario con un modelo de gestión como el de Guayaquil La asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Paola Vintimilla, se refirió a la realidad política que se vive en el país y afirmó que este "es el momento de Jaime Nebot". "Ojalá el país lo tenga. Si Jaime se lanza a la Presidencia del Ecuador en el 2021 va a ganar las elecciones", añadió. La legisladora aseveró que las personas cambian y evolucionan y "los partidos también; ahora el PSC es de centro derecha". Aseguró que esto no se debe a la coyuntura política.

“El alcalde Jaime Nebot en la ciudad de Guayaquil ha demostrado en estos 19 años de alcaldía que no es un Gobierno de extrema derecha. La labor social que se ha hecho y se viene haciendo podría ya ubicarnos en la centro derecha. Nosotros no estamos en la extrema derecha”. Vintimilla recordó que los partido políticos están formados por personas.

“Las personas cambian, evolucionan y los partidos políticos también. No nos estamos acomodando a las circunstancias”. La legisladora alabó el trabajo de la alcaldía de Guayaquil y afirmó que esta gestión se enfila más en el centro que la derecha. “Yo soy la nueva generación del PSC y el 29 de septiembre estará Jaime Nebot en Quito y posicionaremos a la nueva directiva de Pichincha”.

“Ahora toda la gente nueva del PSC se ubica en la centro derecha”. Vintimilla afirmó que Jaime Nebot está muy bien y no es necesario posicionarlo, “todos estos días que él ha recorrido la Sierra-Centro se ha visto el apoyo de la gente. Es el momento de Nebot, ojalá en el país lo tengamos”.

Vintimilla recordó que en su campaña para ser asambleísta nacional recorrió la Costa. “Hice mucha campaña en Guayaquil porque yo necesitaba reforzar mi imagen y ahí me di cuenta que no hay un solo barrio que no esté agradecido con el trabajo de Jaime Nebot. Tanto es así que tiene más del 80% de aprobación, en cualquier encuesta”.

“En 19 años de alcaldía tiene más del 80% de apoyo. Eso debe ser un récord”. Afirmó que migrar al centro derecha no es una estrategia coyuntural. “Nosotros manejamos desde el inicio del PSC la economía social de mercado se ha planteado. Los gobiernos de izquierda han dejado en una crisis al Ecuador y otros países. Ningún extremo es bueno y ahora los gobiernos que están asumiendo pues tienen que pagar las consecuencias”.

Vintimilla aseguró que “yo veo a la gente muy positiva en todo el país, está pidiendo a gritos a un presidente que tenga un modelo de gestión tan exitoso como el que ha tenido Jaime Nebot. Yo no dudaría que si Jaime se lanza a la presidencia del Ecuador en el 2021 va a ganar las elecciones”.

La Legisladora recordó que no apoyaran el incremento de precios al diésel, “nosotros apoyaremos lo bueno. Pero temas como seguir subiendo el costo de las exportaciones y el aumento del diésel afectará al Diésel”.

Asimismo se refirió al proyecto de Ley para quitar los sueldos vitalicios a los presidentes y vicepresidentes que tengan una sentencia ejecutoriada por temas de peculado, lavado de activos y corrupción. “Esta se llama la ley Glas porque es el único Vicepresidente que está en la cárcel. Esta dirigida a una persona que ahora se encuentra en prisión”, finalizó. (BGV)

Fuente: Pichincha Universal/ Ecudorinmediato