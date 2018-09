Caso Balda: José Serrano será investigado por supuesta conversación con Raúl Chicaiza

Fiscalía abrió indagación previa en contra de legislador, pidió versiones rendidas por funcionario y exagente, así como actas de posesión de Serrano como asambleísta Luego de que varios legisladores de CREO pidieran que se investigue el audio que contiene una supuesta conversación entre el entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el exagente de Inteligencia de la Policía Nacional, Raúl Chicaiza, quien le solicitaría ayuda económica para él y otros dos procesados en el juicio por el secuestro al político Fernando Balda; la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, abrió una indagación previa en contra del parlamentario y ordenó que se obtengan las versiones rendidas por él y por el exuniformado.

Además, en el documento indica: "ofíciese a la Dirección de Talento Humano de la Asamblea Nacional, a fin de que remita copia certificada del acta de posesión del señor José Ricardo Serrano Salgado como asambleísta”.

Concede 10 días para cumplir con el requerimiento y solicita a La Posta, medio digital que difundió la grabación, "que remita el original del audio sin editar de la presunta conversación entre el asambleísta José Ricardo Serrano Salgado y el señor Raúl Chicaiza".

Cuando se difundió la grabación, el legislador aceptó que se reunió con el exagente en su despacho cuando era presidente de la Asamblea Nacional; sin embargo, cuestionó el origen y la legalidad del audio. “Si alguna vez lo recibí, lo hice como a cualquier otro ciudadano que solicita hablar conmigo, de manera abierta y formal”, indicó en una comunicación publicada en su cuenta en Twitter.

Señaló asimismo, que todo consta en el registro de visitas del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional. No obstante, calificó de “penosa y reprochable” la grabación filtrada. “Rechazo que se juegue con audios, cuyo origen, legalidad, autenticidad y originalidad no se ha demostrado... El periodista, quien malintencionadamente dice que mentí a la Fiscalía al señalar que no conocía a Chicaiza, solo se debe revisar íntegramente mi versión”, añadió.

También hubo una reacción del abogado del exagente, Diego Chimbo, quien admitió la veracidad del audio entre José Serrano y su defendido, el mismo que fue entregado a Fiscalía bajo la modalidad de cooperación eficaz. No obstante, Chimbo advirtió que la difusión de la grabación "entorpeció una prueba al poner en duda su cadena de custodia". (JPM)

Fuentes: Ecuavisa – Ecuadorinmediato.com

Foto: Sputnik