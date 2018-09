Bolivia no firmó "Declaración de Quito" por no estar acorde con ciudadanía universal

"Saludamos que firmen países que tienen políticas de restricción", afirmó Evo Morales El presidente de Bolivia, Evo Morales, explicó que su país no firmó la "Declaración de Quito", suscrita por 11 países de América porque no está acorde a la ciudadanía universal que ellos defienden. Manifestó que no tienen por qué "firmar ningún tipo de documento, los migrantes de todo el mundo siempre han sido bienvenidos en nuestro país".