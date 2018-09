Ministro de Trabajo: Funcionarios públicos separados integrarán base de elegibles

Aclaró que en el caso de fusión de ministerios se eliminará la duplicidad de espacios, no solo del jerárquico superior El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, mencionó que no tienen una estimación exacta de cuántos van a ser desvinculados del sector público, pero señaló que luego del análisis de cada puesto, los que sean separados pasarán a una base de elegibles, la cual, dijo, la integrarán unas 500 o 600 personas, quienes podrán ir a otros ministerios, empresas públicas o pasar al sector privado. "No se trata de botar gente o darle gusto a una institución financiera internacional, se trata de ordenar al Ecuador", afirmó