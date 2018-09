Madre de joven desaparecida espera que pastor evangélico diga dónde está su hija

"Yo quiero que me devuelvan a mi hija", reclamó ¿Qué hicieron con ella?, ¿Por qué se la llevaron?, ¿A quién la entregaron?, son algunas de las preguntas que exige Elizabeth Rodríguez, madre de la joven desaparecida, Juliana Campoverde. Esto, luego de la detención del pastor evangélico, Jonathan C., principal sospechoso en este caso, debido a mensajes de Facebook que supuestamente lo relacionarían con la desaparición de Juliana y sería el último que tuvo contacto con ella.

Este martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó del operativo desplegado para ejecutar la orden de detención del ciudadano Jhonatan C., pastor evangélico investigado en este caso.

Luego de despedirse de su madre, la muchacha tomó la calle Ajaví, al sur de Quito, para ir a su trabajo. Desde ese momento, su paradero es desconocido.

“Pido a la Fiscalía que dé con el paradero de mi hija y segundo, que la justicia se encargue del caso y se pueda hacer justicia”, afirmó Elizabeth Rodríguez a la espera de que rinda su versión el sospechoso.

“Esperemos que este presunto sospechoso hable y nos diga dónde está Juliana, qué hicieron con ella, a quién le entregaron y por qué se la llevaron si nunca les hizo nada”, son preguntas que su madre exige que el pastor responda.

Días atrás, el asambleísta Absalón Campoverde, padre de Juliana, informó que el 9 de julio de 2012, sale de la cuenta de Facebook de Juliana un mensaje de agradecimiento por la preocupación, pero con términos que no utilizaba su hija. “Por esta razón, pedí a la Fiscalía que se investigue el IP de la máquina de dónde salió el mensaje, pero, al final, el informático de la Fiscalía “me dijo que no lo podía hacer”.

Mencionó que hackeó la cuenta de Facebook de Juliana y “me encontré con un pastor psicólogo Juan Solano y me entró la duda porque entraron unos diálogos que no me causo nada de confianza y seguimos leyendo”.

Posteriormente, descubrieron que Juan Solano era un nombre ficticio que se puso el pastor de los jóvenes de la iglesia a la que acudían desde hace más de 10 años. En realidad, se llama Jonathan Carrillo, quien fue detenido y al momento rinde su versión en el caso.

Expuso que pese a que, en su momento, el pastor aceptó ser Solano, las autoridades no continuaron con las investigaciones.

(PP)

Fuente: INREDH, EcuadorInmediato