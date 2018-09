Ángel Gende: Se resolvió que se tiene que reconstruir tercer informe de caso Gabela

"Su muerte sí guardó relación con el proceso de contratación de los helicópteros Dhruv", enfatizó El asambleísta e integrante de la Comisión ocasional que analiza la muerte del General Jorge Gabela, Ángel Gende, anunció que en entre las resoluciones que se tomaron está solicitar a la Fiscalía que se contrate la reconstrucción del tercer informe. Expuso que tras la investigación que realizaron, concluyen que la muerte de Gabela sí tiene relación con el proceso de contratación de los Dhruv. Además, cuestionó que el Comité interinstitucional manejó de manera "irresponsable" este caso y aseveró que existió una "mutilación organizada" del informe por lo que deberán ser investigados todos los miembros del Comité.

Señaló que desde el inicio de este proceso, “consideramos que desde el inicio del tema de la contratación de los helicópteros Dhruv tiene mucho que ver con el asesinato del General Gabela”.

Recordó que en 2006, el Consejo de General de la Fuerza Aérea ecuatoriana resolvieron que el proceso de contratación de los helicópteros Dhruv se lo lleve delante de Gobierno a Gobierno por todas las inconsistencias y por las observaciones dadas por Gabela, “pero no se tomaron en cuenta”.

El Comité interinstitucional que se conformó para que se analice el caso, dijo, “dejaron en indefensión a la familia Gabela porque no tomaron en cuenta que pese a la existencia de informe de Contraloría, en el cual dada observaciones en el sentido de que no se cumplió el tiempo de entrega de parte de la compañía, no se cumplieron parámetros específicos”.

Cuestionó que la Fiscalía no investigó y solo se limitó a los documentos que recibió. Hay elementos, enfatizó, que vincula la muerte del general Gabela con la contratación de los Helicópteros Dhruv.

Indicó que al ser el excontralor Carlos Pólit, ahora prófugo de la justicia, quien realizó el examen especial a la contratación de los helicópteros, “lo que conlleva a dudas”, es necesario realizar un nuevo examen especial a este proceso.

Gende expuso que en la investigación que realizaron se evidencia la alteración del segundo informe que, según el que envió el Comité interinstitucional es por delincuencia común y recalcó que no tiene firma del perito Roberto Meza.

Por otro lado, mostró otro documento donde consta la firma de Meza y se indica que la muerte del general Gabela es por delincuencia organizada. “Aquí hay una alteración, mutilación del informe y deja inoficiosos un documento de carácter público, declarado reservado”, expresó.

Entre las resolución también será investigar quiénes son los responsables de la desaparición del tercer informe del perito, que pese a que hay una recibido de esta parte del informe, no existe.

El asambleísta informó que van a pedir que se judicialice este tema, una vez que la Fiscalía inicie la investigación de este caso. “Nosotros vamos a dar el seguimiento respectivo. Estas investigaciones, es apegada a la verdad. Vamos a dar a conocer la información de este caso caiga quien caiga”, acotó.

Criticó que los funcionarios que están involucrados y que formaron parte del Comité interinstitucional, “no se acuerdan de nada y les dio amnesia”. De los comparecientes, dijo, ninguno contribuyó para establecer qué pasó con el tercer informe. “Fue contundente la comparecencia de Meza, quien da a conocer que sí existieron los tres productos”, expresó.

Además, manifestó que dentro de la resoluciones de la comisión, “solicitar a la Fiscalía se contrate la reconstrucción del tercer informe. Ahí será un elemento jurídico sustancial para dar con los responsables”.

El legislador sostuvo que no se puede volver a contratar con el Ministerio de Justicia, quien contrató al Perito Meza, por lo tanto, informó que consultaron a Contraloría y les mencionaron que la Fiscalía lo puede hacer.

La Comisión dura hasta el 12 de octubre y por eso esperan que se agilite este proceso. Anunció que no dejarán que se quede en la impunidad este caso y “vamos a judicializar todo esta trama de mentiras”.

Fuente: Telemazonas