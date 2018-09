Alexandra Córdova solicita a Fiscalía crear Comisión Internacional para buscar a su hijo

Señala que insistirá hasta que se aclare muerte de David Romo Alexandra Córdova solicitó a la Fiscalía General del Estado que se cree la Comisión Internacional para buscar a David Romo. Manifestó que esta Comisión es indispensable en el caso de su hijo y quedará como precedente para buscar a desaparecidos. Para Alexandra, "hay mucho ocultamiento, encubrimiento, desvío de información y falta de formación en la resolución de casos de personas desaparecidas" en el Ecuador, por lo que espera que se tome en cuenta su pedido.

En junio pasado Alexandra también sugirió al Presidente Lenín Moreno que se cree una comisión internacional que nazca desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esta comisión internacional tiene que ser formada por peritos, personal especializado de otros países porque, después de 5 años y con todo lo que me he topado, lastimosamente, ya no creo en la justicia de mi país”, comentó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio

La madre de David Romo señala que insistirá con su pedido para que se conforme la comisión internacional para la investigación del caso de su hijo

Fuente: Ecuadorinmediato - Twitter