"Pipones en el Gobierno": Rafael Correa pide nombres, "si no, sería otra bufonería más del Gobierno Cuántico"

Si cobraban sueldo sin trabajar, sería peculado. No habría que "sacarlos", habría que meterlos presos, diferenció El ex Presidente de la República, Rafael Correa, se refirió a la denuncia del Ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, de que se habría eliminaron 13.000 vacantes que no eran necesarias y que las ocupaban "pipones" en distintos ministerios. Correa reconoció que la acusación es "muy grave" y pidió nombres: "Si no, sería otra bufonería más del Gobierno Cuántico".