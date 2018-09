Fiscal desmiente intento de soborno a Juez de caso "Espinel" y pide aclaración a Judicatura

Director Nacional de CJ denunció que fiscal Cecilia Rodríguez le habría ofrecido USD $300.000 al juez Edwin Valencia para que revoque prisión preventiva a Exministro en proceso por peculado Luego de que el director nacional del Consejo de la Judicatura (CJ), Juan Vizueta, denunciara que la fiscal de lo Penal del Guayas, Cecilia Rodríguez, le habría ofrecido USD $300.000 al juez de la Unidad Judicial de la Valdivia, Edwin Valencia, para que revocara la medida cautelar de prisión preventiva en el proceso por presunto peculado en contra del exministro de Inclusión Económica y Social (MIES), Iván Espinel; mediante una carta, la fiscal en mención desmintió haber ofrecido dinero, rechazó lo dicho por Vizueta y le pidió que aclare la información.

“Rechazo la ligereza con la cual el Doctor Vizueta ha realizado las afirmaciones, dando ya por cierto la existencia de un ilícito y la responsabilidad de la suscrita- Por disposición de la ley, la información que forma parte de una investigación previa es de carácter reservado y no puede ser difundida ni divulgada, sin embargo, frente a las afirmaciones realizadas por el señor Director Nacional del Consejo de la Judicatura debo manifestar que la investigación iniciada por la Fiscalía en la ciudad de Quito, nació de un correo electrónico dentro del cual, quien lo envía, dice, entre otras cosas, ‘esto no es una denuncia’”, detalló en su carta.

Según explicó, con esto se advierte además, que por el contenido de dicho correo electrónico se inició una indagación pro prevaricato en contra del Juez emisor –información que no se menciona-, y que debería causar preocupación al CJ, precisamente ahora, que se encuentra impulsando una transformación en la administración de Justicia.

“De forma categórica manifiesto que en ninguna parte del referido correo, se hace referencia a la existencia de una oferta económica por parte de la suscrito, así como tampoco se afirma tal hecho durante la versión rendida hace pocos días en la Fiscal aludido (Edwin Valencia) dentro de la investigación previa”, aclaró.

Precisó que el magistrado dijo, de manera tajante, que Cecilia Rodríguez “jamás le ofreció cantidad alguna de dinero”. Por lo que asegura desconocer cuál es la fuente o el sustento de las afirmaciones realizadas por Vizueta, pidiéndole, a través de una comunicación dirigida a él, que aclare sus pronunciamientos.

“Dejo puntualizado, de manera categórica, que los hechos afirmados por el Dr. No forman parte de la investigación previa y que no he sido citada con el inicio de ningún expediente disciplinario por el Consejo de la Judicatura en el cual puedan haberse ventilado tales hechos, que no son ciertos”, enfatizó.

A decir de la Fiscal, ha ejercido el cargo por más de 15 años con estricto apego a las normas constitucionales y legales y es en atención de las mismas, que exige al Director Nacional de la Judicatura, que se respete su estado de inocencia y derecho a ser considerada y tratada como tal.

“No desconozco la facultad de control disciplinario y de sanción del Consejo de la Judicatura, ni las facultades investigativas de la Fiscalía, por el contrario, como no puede ser de otro modo: ¡las aplaudo!, sin embargo, es indispensable para el Estado de Derecho que estas facultades se ejerzan enmarcadas en lo dispuesto en la Constitución y en la ley, respetando el principio de inocencia, la honra y el buen nombre de las personas”, mencionó.

Finalmente, Rodríguez indicó que, dentro de los canales legales oportunos, “con la verdad por delante” ejercerá la defensa de sus derechos, conforme lo ha estado haciendo. (JPM)

Mediante un escrito, la fiscal penal de Guayas, mencionada en el supuesto de intento de soborno a un juez para levantar la prisión preventiva a Iván Espinel, desmiente las acusaciones en su contra y pide a Juan Vizueta aclarar lo señalado por él, a los medios de comunicación. pic.twitter.com/LGKtirCBiG — Tere Menéndez (@TMT30) 5 de septiembre de 2018

Fuente: Twitter periodista Teresa Menéndez/Comunicado de Cecilia Rodríguez, fiscal de lo Penal del Guayas

Ecuadorinmediato.com