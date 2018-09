EL RÍO (Los Ríos) Inconformidad por la lista

19 de septiembre se realizará el sorteo de los 208 locales de la Bahía Municipal Timoteo Quevedo Más de 200 comerciantes agrupados en ocho asociaciones esperaron durante once meses por este día. Sin embargo, pese a ser una buena noticia, mucho indican no estar de acuerdo con la lista de vendedores que ocuparán los locales.

Ellos afirman que en esa nómina constan personas que no forman parte de sus gremios.

Alberto Burbano, representante de la asociación de comerciantes minoristas Unión Quevedeña, señaló que “las autoridades nos han mentido nuevamente”.

“Se dijo que esos espacios los ocuparían personas que tengan diez años en adelante como comerciantes informales trabajando en las calles 7 de Octubre y Octava, pero no es así”, expresó el dirigente.

Similar malestar expresó Ana Matute, presidenta de la asociación 24 de Mayo, quien relató que a través de una notificación de la municipalidad se les dio a conocer que el sorteo de los puestos de la Bahía es en 15 días.

“Nos preocupa la situación porque el 30 por ciento de los más de 190 comerciantes informales no está en la lista. Nos vamos todos o no va nadie, nos declararemos en rebeldía en caso de que no se dé solución a esta queja pública”, expresó Matute.

Sorteo. Yaco Verduga, gerente de la empresa municipal de Mercados, dijo que la inauguración de la Bahía será el 28 de septiembre.

Explicó que este jueves se reunirá con los comerciantes para tratar el sorteo de los locales que serán ocupados por expendedores que ocupan las calles Siete de Octubre y Octava.

La dimensión de cada puesto de la Bahía es de 1,80 por 2 metros cuadrados. Se invirtió $ 400 mil en la obra.