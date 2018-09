Ivone Von Lippke: "Para evitar corrupción en legalización de taxis, no se debe limitar cupos" (AUDIO)

Propone que regulación se base en aprobar a todos los postulantes idóneos El Concejo Metropolitano de Quito aprobó el pasado 31 de agosto el proyecto de reforma de la ordenanza de asignación de cupos de taxis. Esto permite que la Agencia Metropolitana de Tránsito siga adelante con el proceso de regulación, y en el plazo de 90 días revise los posibles errores durante el proceso. La concejala de Quito, Ivone Von Lippke, manifestó que "se cometieron errores de procedimiento desde un inicio, donde las hojas no se enumeraron ni tampoco hubo un control en la entrega de los documentos". Considera que una de las soluciones para que no se repitan los casos de corrupción es no limitar el número de cupos, sino que se otorgue permisos a postulantes idóneos.