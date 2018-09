Eduardo Franco Loor: Con recurso de casación buscamos que Jorge Glas recupere su libertad (AUDIO)

Audio Septiembre 03 - Eduardo Franco Loor



"No pierdo la fe y espero que esta vez no rechacen este recurso", afirmó el abogado al precisar que, caso contrario, seguirán luchando a nivel internacional Desde diciembre de 2017, el exvicepresidente Jorge Glas cumple una condena de 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Tras varios recursos presentados, todos rechazados, el abogado Eduardo Franco Loor informó que este viernes 31 de agosto la defensa técnica presentó un recurso de casación, que busca la nulidad de la sentencia. Esperan que este miércoles se avoque conocimiento y, finalmente, acepten el recurso que busca recuperar la libertad del ex segundo mandatario.