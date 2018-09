Informe sobre Universidad de Guayaquil no es oficial, advierte Vocal de CES

Esto, debido a que sigue en debate y debe ser aprobado en el pleno del Consejo de Educación Superior Enrique Santos, miembro académico del Consejo de Educación Superior (CES), se habló acera del informe post intervención de la Universidad de Guayaquil y desmintió que el documento establezca que las vicerrectoras Gulnara Borja y Lianet Alonso no cumplan con los requisitos para sus cargos. El funcionario manifestó que la información que avala la carrera de las docentes aún no ha sido entregada por problemas en la gestión documental de la institución. Además, señaló que aunque el informe es público aún no es oficial porque sigue en debate.