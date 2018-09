LA PRENSA (Riobamba) El agro está abandonado

En foro agrario "Proaño Vive" terminó con manifiesto de pequeños y medianos productores para recibir atención de autoridades

La agricultura y ganadería son un tema pendiente que deja preocupaciones y desilusiones entre los pequeños y medianos productores. Esto quedó evidenciado en las intervenciones que se produjeron como parte del foro agrario “Proaño Vive”, que se realizó este jueves en conmemoración de las 3 décadas del fallecimiento de Mons. Leonidas Proaño. En el foro se abordaron los temas: problemática agraria, demandas sociales y campesinas. Del evento nació un manifiesto para las autoridades.

Ponencias. Analizaron la situación del sector agropecuario y ganadero: Esteban Brito, presidente de Asociación de Productores Lecheros Andinos (Asoprolan); Xavier Mera, en representación del Colectivo Agroecológico del Ecuador; Fernando Oleas, presidente de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego “Chambo - Guano”; y, Segundo Cuji, representante de Asoprosariv, colectivo dedicado a la agricultura familiar campesina.

Preocupaciones. “Para garantizar el desarrollo del sector alimenticio debe existir un trabajo articulado entre el productor, la industria, el gobierno y consumidor final. Se habla mucho de buen vivir y de soberanía alimentaria, pero la realidad no refleja el cumplimiento de estos objetivos”, señaló Jéssica Miranda, representante de los productores ganaderos de Alausí. “Está bien difícil seguir viviendo en el campo. Si la familia campesina somos los que damos de comer a la población ecuatoriana y no hay políticas que atiendan a nuestro sector, ¿qué vamos a seguir haciendo?”, afirmó Luis Betún, agricultor de la parroquia Químiag, que preguntó a los asistentes ¿qué acciones tomar si las demandas hechas en el manifiesto no se atendieran? Martha Santillán, de la comunidad Chaupi Pomaló, se pronunció a favor que los ofrecimientos que hagan las nuevas autoridades del sector no se queden en simples papeles. “Existe desnutrición porque los productores de leche vendemos hasta lo último que nos queda porque no es rentable”, destacó la dirigente.

Acciones. Xavier Mera, del Colectivo Agroecológico del Ecuador, explicó que existe una agenda agraria en la que constan las prioridades para la provincia de Chimborazo. “Si no nos atienden tenemos dos alternativas: sentarnos a llorar o seguimos el ejemplo de ‘Taita’ Proaño para alzar la voz y empezar a alzar la voz con la unidad del sector agrario de Chimborazo, para que este pedido se haga realidad”, indicó el representante Mera.

Oficialismo. Al final del foro llegó el director provincial agropecuario de Chimborazo, Roberto Gortaire, en compañía del viceministro de Desarrollo Rural, Hámilton Aguilera, quien dio a conocer que la resolución de los problemas del agro no son tan complicados ahora que existe un equipo de trabajo encabezado por el ministro Xavier Lasso, que conoce sobre el área agropecuaria. Reconoció que ha existido abandono desde antes de la vida republicana. “No hay programas ni políticas claras, no hay presupuestos, se inician proyectos que no se terminan, pero aún con lo que ha sucedido últimamente: cuatro ministros han pasado por esta cartera en lo que va de esta administración gubernamental”, diagnosticó al finalizar Hámilton Aguilera.