LA HORA (Santo Domingo) Precio de venta del cacao y del café preocupa al sector productivo en Santo Domingo

Costos se rigen por los valores internacionales vigentes. Actualmente éste ha bajado considerablemente

El quintal de cacao en seco alcanzó los 150 dólares. Eran tiempos de abundancia para los productores, que hoy lamentan la baja del valor que experimenta ‘la pepa de oro’, pues esta cifra se mantiene, hace algunas semanas, entre 81 y 83 dólares, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).



Durante toda su vida Gustavo Cayambe se ha dedicado a las labores del campo y hoy indica que prácticamente no tiene ganancias. Sus cosechas de cacao han bajado considerablemente de precio y esto le afecta su economía y la de sus trabajadores.



“Queremos que las autoridades nos ayuden, porque así no podemos seguir. El precio sigue bajando y considero que estamos en una época al borde de la crisis”, mencionó.



El mismo criterio tiene Florencio Minaya, que tiene su finca en el sitio Naranjito La Vega, perteneciente a la parroquia rural Puerto Limón. “El café también está muy barato, el costo de producción es de unos 13 dólares, y a ese mismo precio a veces toca venderlo”, expresó.

Con incentivos

La competencia del MAG en estos casos se limita a capacitar a los productores y a impulsar la producción a través del proyecto de reactivación del cacao fino de aroma. Así lo dio a conocer un técnico local, que indicó no estar autorizado para emitir versiones a la prensa, pero sin embargo explicó que en el precio, tanto del grano como en la ‘pepa de oro’, son valores que vienen por los estándares internacionales, en los que Ecuador no tiene influencia.



“Para mejorar un poco la situación de los productores, entregamos incentivos y ayudamos para reactivar las plantaciones adultas, con la poda, aunque si ya tiene mucho tiempo, entonces hacemos el injerto”, explicó.



Dijo también que ante esta situación, los campesinos deben tener otras opciones de cultivos, como el plátano y la pimienta, para generar nuevos ingresos y no depender únicamente del café y el cacao. (ARR)

Variable

En la calle Galápagos y Las Oranzonas se comercializa cacao en baba y en seco en Santo Domingo. Los vendedores aseguran que el precio se ha mantenido decadente hace aproximadamente dos años. Indican también que hay épocas buenas, pero que en la actualidad los valores solo fluctúan de un dólar a dos diarios.