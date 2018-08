Por despido intempestivo, Gabriel Corozo demandará a Granada de España

Además, aseguró haber sido objeto de maltratos por los directivos del club El defensor ecuatoriano Gabriel Corozo reveló que fue despedido intempestivamente del Granada de España. También fue objeto de maltratos por los directivos del club. "El guardia se me acercó y me manifestó que tenía que salir, que ya no podía entrenar y que salga. Me deben dinero del año anterior. Vamos a acudir a los juzgados. Me asesoré con muchos abogados.