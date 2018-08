Prefectura del Guayas cerraría por 60 días para adoptar modelo de gestión de Guayaquil si Carlos Luis Morales gana en 2019

Candidato fue oficializado por alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, por alianza Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero Carlos Luis Morales fue oficializado como candidato a la Prefectura del Guayas por la alianza Partido Social Cristiano (PSC) – Madera de Guerrero (MG). Varias fueron sus promesas durante su discurso, una de las más destacables, el cierre de la Prefectura por 60 días para adoptar el modelo de gestión que tiene Guayaquil. "Si yo quiero tener una buena relación con mis alcaldes y con los municipios, para darle seguimiento a las obras, tenemos que instalar un modelo de gestión y quiero apuntar a la tecnología", añadió.

“Siempre he querido que le vaya bien a mi ciudad, a mi gente, a mi provincia y a mi país; pero con el liderazgo al que me vinculé en años pasados, sin ofender a nadie, me equivoqué porque, a mi juicio, no llenaron las realidades ni los anhelos, especialmente, del pueblo”, lamentó sobre su relación con Centro Democrático, movimiento del cual fue uno de sus dirigentes junto con el actual prefecto, Jimmy Jairala.

Morales toma el calificativo de “bailarín de la política” tranquilamente porque, según dijo, así tiene su conciencia. “Sé lo que hice, en su momento. Se habla del 2006 y no vuelvo a la política hasta el 2014. Hay bastante tiempo de diferencia, no es que hubo una permanencia en una tienda política”.

“El hecho de ser Concejal de Guayaquil es en donde encuentra un momento para trabajar con solidaridad y eficacia, de forma pluralista, no sectario, respetuoso de las opiniones ajenas, vinculando a la ciudadanía para trabajar. Ahí se empieza a formar una visión diferente y el modelo de gestión que tiene la ciudad se empieza a notar”, aseveró.

Desde ese momento, recordó Morales, empezó a trabajar con el alcalde Jaime Nebot, quien le delegó muchas cosas importantes que se han visto reflejadas en la creación de varias ordenanzas. “Llega un momento en el que nosotros podemos equivocarnos y Dios nos dio la posibilidad de poder rectificar y lo hemos hecho a tiempo”.

Morales se comprometió a trabajar en temas de seguridad en toda la provincia, por lo que insistió en que no puede haber un “divorcio” entre Guayaquil y los demás cantones. Así como prometió un trabajo en tecnología productiva, comercialización con un precio sustentable bueno. “Nosotros vamos a apuntar al desarrollo que debe tener la provincia del Guayas, a recuperar ese orgullo de sentirse guayasense, a rescatar ese liderazgo de ser la primera provincia de este país y, si el Ecuador tiene el 84% de su cadena alimenticia, que Guayas vuelva a ser el granero del Ecuador con un 28 o 32%”.

Otra de sus propuestas es cerrar la Prefectura por 60 días para “instalar y coordinar un sistema de coordinación con el modelo de Guayaquil”. Sin embargo, aclaró que esta acción no la realizará para auditar el organismo porque, para ello, están los entes de control. “Nosotros vamos a instalar un modelo de gestión y por eso hemos pedido 60 días para que se cierre la Prefectura”.

“Si yo quiero tener una buena relación con mis alcaldes y con los municipios para darle seguimiento a las obras, tenemos que instalar un modelo de gestión y quiero apuntar a la tecnología. Si quiero estar conectado con mis alcaldes para poder trabajar mancomunadamente, tenemos que estar conectados”, precisó.

Puntualizó además, que cuando lleguen a la Prefectura verán “cómo ha estado la casa”, se centrarán en la parte económica y financiera y allí se tomarán las decisiones correspondientes. “Siempre respetando los derechos laborales de los trabajadores”, añadió. (JPM)

Fuente: Ecuavisa

