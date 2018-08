Fernando Cordero analiza acciones legales tras su cese y asegura que "encargo" de Xavier Arboleda en SOT es "ilegal" (AUDIO)

Audio Agosto 31 - Fernando Cordero



"Hasta que Presidente Moreno envíe terna y CPCCS-T designe a nueva autoridad, quien debería asumir cargo es el intendente general, Fernando Pauta Calle, según Ley de Ordenamiento Territorial", añadió El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio ratificó el cese de Fernando Cordero como Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (SOT) tras rechazar el recurso de revisión presentado. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el ahora exfuncionario rechazó la resolución y aseguró que acudirá a defender sus derechos en instancias nacionales e internacionales. Además, aseveró que el "encargo" de Xavier Arboleda como nueva autoridad del organismo es "ilegal" porque viola el artículo 97 de la Ley de Ordenamiento Territorial y que quien debería estar a cargo es el intendente general, Fernando Pauta Calle.

“El único acto diferente fue que el doctor (Xavier) Zavala, que se abstuvo la semana pasada, hoy votó en contra. Es decir, cinco votos a favor, dos en contra: dos personas leyeron el informe y actuaron, seguramente, de acuerdo a su conciencia, a la Constitución y a la ley. El resto se subordinó a ese informe mediocre, malintencionado, lleno de acciones y actitudes de mala fe de la comisión evaluadora”, comentó refiriéndose a la votación que decidió su cese días atrás.

Cordero lamentó que, en nombre de la supuesta evaluación jurídica y técnica, se asista a un proceso disfrazado, pero evidente, de persecución política. “Lo segundo que acaban de hacer es una violación expresa de la Ley de Ordenamiento Territorial, que expresamente dice que, en ausencia temporal –siendo este el caso hasta que se mande la terna y se elija al nuevo Superintendente-, en ninguna parte le da atribuciones al CPCCS-T para designar a un Superintendente transitorio. Esa decisión es violatoria del artículo 97 de la LOTUS”

“El encargado está mencionado en la ley. El Superintendente encargado es el Intendente General, que es el arquitecto, doctor Fernando Pauta Calle. Entonces, hay una violación tras violación, lo peor es que, en la segunda, lo dijeron expresamente, que voten por separado los artículos y, en el segundo fue unánime. Es decir, la violación a la ley fue unánime”, criticó.

El ahora exfuncionario remarcó que estas acciones son una vergüenza, pero remarcó que, teniendo una Constitución garantista, con 72 artículos que garantizan los derechos, estos no se negocian, sino que se los exigen. “Yo haré respetar mis derechos en todas las instancias nacionales e internacionales”.

“Ojalá fueran también castigados los actos de mala fe porque hay mucha mala fe en las dos imputaciones que se hacen. Hay arrogación de funciones, están suplantando a la Asamblea Nacional al interpretar la ley, están suplantando al Ministerio de España al interpretar quiénes pueden o no dar títulos de cuarto nivel, están desconociendo una resolución en firme del registro de mi título de cuarto nivel, registrado por la SENESCYT, están desconociendo la capacidad del Ministerio del Trabajo”, reclamó.

Según aseveró, se está desconociendo la capacidad, otorgada en la Ley de Servicio Público, del Ministerio del Trabajo, de regular las características que deben tener los funcionarios públicos. “Es deplorable lo que, en nombre de esta transición para, supuestamente, descorreizar el Ecuador, están haciendo con la Constitución y con la ley: trapeando el país con resoluciones inconsultas, absolutamente violatorias de derechos, inconstitucionales e ilegales”.

Cordero insistió en que siempre defenderá derechos, la Constitución y las legalidades en el país, pero no adelantó cuál será el primer paso que dará, legalmente, para no equivocarse. “Pero haré valer mis derechos. No sé exactamente cuál es el siguiente paso porque no me quiero equivocar. Si es que tengo que llegar a instancias internacionales porque el Ecuador no es capaz de defender derechos, pues lo hare, pero aspiro que en el país también podamos encontrar, tanto en el ámbito constitucional como en el legal, personas que, con probidad, imparcialidad y autoridad, puedan resolver”.

“Además, en este caso se crea, ilegal e inconstitucionalmente, una supuesta comisión de evaluación, una comisión fantasma, que se atribuyó la capacidad de evaluar a los funcionarios públicos violando, expresamente, la Constitución del Ecuador”, criticó.

De acuerdo al Exsuperintendente, los consejeros transitorios no consideraron los argumentos expuestos en su impugnación. “La Ley dice que el Superintendente no es candidato. Un supuesto reglamento, hecho para el concurso –como ahí adujeron y que fue una justificación que no hubo anteriormente- no superar a la ley. El propio Consejo de Participación ha regulado que tampoco los candidatos debían estar incursos”.

“Obviamente, hay que advertirles a los candidatos que no pueden, el momento de ser escogidos, porque de los 3 que hay en una terna, uno será escogido como Superintendente y, el momento de designarse, no puede estar incurso en esa prohibición. El estar en una terna es, apenas, una expectativa ¿Cuándo se configura el mandato, incluso reglamentario del Consejo? el momento que le van a designar, no cuando están en el proceso. En el proceso es una mera expectativa”, aclaró.

Fernando Cordero lamentó además, que la Asamblea Nacional no haya respondido a sus pedidos de información, entre ellos, sobre la sugerencia de eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, al presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Montgómery Sánchez. “Vengo hace casi un año pidiéndoles, pero no sé si están de vacaciones en las fechas que dice la ley o, realmente, les interesa muy poco su capacidad normativa”.

“Es decir, de pronto quieren eliminar la Superintendencia, pero lo que debería hacer primero es corregir todos los errores que han cometido en la leyes que están vigentes y que la Superintendencia les hace notar con bastante frecuencia, pero hay oídos sordos”, manifestó.

La eliminación de la SOT implicaría, según el exfuncionario, “el triunfo de los especuladores, de los centralistas, de los tramposos, de la gente que hace gala de violar las normas municipales para perjudicar, finalmente, a los más pobres invadiendo terrenos en lugares en donde no se puede construir, invadiendo zonas que están en riesgo permanente y que no deberían ser ocupadas en procesos de urbanización”.

“Además, construyendo, como en el caso de Cumbayá, 700 departamentos que tienen acceso por una vía de 6 metros y que los propios vecinos están denunciando. Ese tipo de gente es la que triunfaría al eliminar la Superintendencia. Sin embargo, esa será una guerra igual, de tipo público, porque que a uno le saquen de un puesto así sea inconstitucional e ilegalmente, las ideas no las van a sacar de mi cabeza”, aseveró.

Y acotó: “No me van a poder prohibir que hable o silenciar porque dejé de ser Superintendente. Mi razón para haber aceptado ser Superintendente es mi enorme compromiso con la descentralización. El primer artículo de nuestra Constitución dice que este país se debe gobernar descentralizadamente. Tenemos 188 años de centralismos y eso no hay que tolerar. Eliminar la Superintendencia es apostar por el centralismo y también por la trampa y la violación legal. Como dicen en nuestro país: han triunfado o triunfarán los sapos”. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com