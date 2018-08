40 años de cárcel para acusado de asesinato y violación de 7 estudiantes en "Diablada" de Píllaro

Juan Darwin C. no actuó solo. Actualmente se encuentran prófugos hermanos Edwin Vinicio y Mentor Eladio V. V. que están en lista de más buscados La Fiscalía de Tungurahua demostró -en audiencia de juicio- la responsabilidad del ciudadano Juan C. como autor en el robo con muerte y las violaciones cometidos en contra un grupo de siete jóvenes universitarios.