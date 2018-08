Ha pasado un año y no hay resultados del diálogo, critica CONAIE y acusa de "falta de voluntad" al Gobierno (AUDIO)

Audio Agosto 31 - Manuel Castillo



28 de septiembre se reunirán en Ambato para detallar movilización y postura frente a relación con régimen Manuel Castillo, Dirigente de Fortalecimiento Organizativo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), informó que el próximo 28 de septiembre, en la ciudad de Ambato, Tungurahua, se reunirán las bases indígenas para establecer la fecha definitiva de la movilización nacional y la postura que asumirá frente a la falta de resultados de las mesas de diálogo, iniciadas con el Gobierno Nacional. Castillo cree que, al interior del régimen, existe "falta de voluntad", pues, al momento, según dijo, solo se ha concretado al tema de la educación intercultural bilingüe; el resto está congelado.

Castillo comentó que en el Consejo Ampliado, en Macas, se recogieron las opiniones de todos los pueblos y nacionalidades, tomando resoluciones basadas “en lo que la gente piensa en las tres regiones del país”.

“Uno de las resoluciones más destacadas es sobre la movilización a nivel nacional, que va a ocasionar para fines del mes de octubre, los pueblos y nacionalidades están reclamando: no a la minería, no al petróleo, no a la hidroeléctrica, en base a eso, hemos hecho un eco de lo que la gente está planteando”, mencionó.

El dirigente indígena criticó que el Gobierno diga que la subida de la gasolina súper solo afecte a las personas que tienen vehículos de lujo.

“Eso no es así, una vez que ya se suba los precios de combustibles, prácticamente, suben todos los precios de las cosas básicas”, mencionó.

La CONAIE propone un planteamiento de carácter integral y que se realice un estudio, en donde se muestre que la eliminación del subsidio no afecte a la gente del campo.

Al ser consultado en Ecuadorinmediato sobre si el temor de la CONAIE es que esta subida de precio de la gasolina súper sea el inicio de otras eliminaciones de subsidios, como al gas u otros combustibles, Castillo respondió: “En la agenda del Presidente de la República y de los ministros justamente eso es”.

“La década anterior se llevaron miles de miles, millones de dólares, no solamente tiene que estar detrás de las rejas, detrás de la cárcel, sino la devolución de estos recursos económicos a las arcas del Estado ecuatoriano”, sostuvo como otra de las propuestas del movimiento indígena.

Para Castillo, se deben “seguir los pasos” de quienes están prófugos de la justicia y recuperar el dinero que habría sido “robado”.

Comentó, asimismo, que la CONAIE mantiene reuniones de reflexiones y profundización con otros sectores.

“La CONAIE va tener una asamblea anual, vamos a hacer en la ciudad de Ambato, el 28 de septiembre, para eso vamos a tener una propuesta de carácter nacional, no solo pensando en nuestro sector, sino en todos los sectores sociales, ahí vamos a socializar nuestra propuesta, tiene que ser con un reflejo de un argumento, de un estudio muy detenido para que sea reflejo para todo el país”, indicó.

La movilización será un acto de protesta, dijo Castillo, “por los incumplimientos de lo que no ha hecho el Gobierno con el movimiento indígena”.

“La estrategia vamos a llevar con los sectores aliados estratégicamente en la parten urbana, sobre todo, en ese sentido, esa gran asamblea contará, aproximadamente, con unos 1.500 a 2.000 delegados del país, será ratificada y confirmada la fecha en ese día”, indicó.

El vocero del movimiento indígena señaló que, en la agenda del Presidente Lenín Moreno, están 4 o 5 temas pendientes.

“Diálogo con resultados, pero si eso no hay una afinidad determinante, veremos, la gente se pronunciará, no podemos adelantarnos como dirigente nacional, sino el cumplimiento de lo que el mismo Presidente, los ministros, veo que no hay mayor voluntad, entonces, tenemos que ver”, recalcó

“El diálogo que ha llamado el señor Presidente, estamos ahí, pero tenemos que ver correctamente qué está pasando, podemos estar dialogando, pero, sin ningún resultado”, acotó e indicó que la CONAIE aceptó el llamado a conversar, pero, “prácticamente ha cruzado un año y solo hemos tenido sobre un punto fundamental, que es la educación intercultural bilingüe, nada más, de otros puntos están pendientes”.

Castillo indicó que las bases serán las que resuelvan el futuro de la relación con el Gobierno. El 28 de septiembre y en la movilización nacional se determinará qué ocurrirá.

“Por el momento, como CONAIE, no hemos tenido ninguna invitación (a un nuevo diálogo), pero las meses temáticas están ahí, estamos en espera de eso, si no hubiere eso, igual vamos a seguir trabajando en esa propuesta”, concluyó.

Ecuadorinmediato

