73.8% de ecuatorianos desaprueba incremento de gasolina súper, según CEDATOS

51.6% no conocía de medidas del Gobierno y un 42.6% cree que situación del país seguirá igual La última encuesta de CEDATOS se enfoca en las medidas económicas, anunciadas por el Gobierno de Lenín Moreno. Un 51.6% no conocía sobre las nuevas directrices; el 36.3% aprueba las mismas, el 32.7% no las aprueba y el 31% no opinó al respecto. Al ser consultados sobre la eliminación del subsidio a la gasolina Súper y su incremento a $2.98 el galón, el 23.6% aprueba la decisión, el 73.8% desaprueba y el 2.6% no sabe o no responde.