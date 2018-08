María de Lourdes Arboleda renuncia a Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

Anunció que se postulará a comicios para Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo "En todos los procesos de todas las instituciones siempre hay fuerzas en conflicto. No podríamos esperar que, en esa institución y en esos procesos, no los haya. Lo que quiero señalar es que las tensiones, conflictos, amenazas y riesgos más importantes para mí, han devenido del haber asumido, con frontalidad, los casos de corrupción, entre ellos, el caso de Manabí", aseveró María de Lourdes Arboleda al confirmar su renuncia a la Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Arboleda indicó que su renuncia se produce hoy, 30 de agosto, cuando en la revista Vistazo se publica un artículo titulado “Imperio manabita en aprietos”, haciendo referencia a las denuncias que impulsó en contra del prefecto Mariano Zambrano.

“Estas no son casualidades, son causalidades. Si hay algo que ha sido una permanente fuente de conflicto al cual yo nunca he rehuido, es el haber afrontado los temas que me fueron encargados”, añadió la ahora exfuncionaria.

Y es que ella fue quien presentó a la Fiscalía una denuncia contra el Prefecto de Manabí y su hijo, Mariano Zambrano Vera, asambleísta de Alianza PAIS. Según ella, ambos funcionarios habrían incurrido en delitos de enriquecimiento ilícito, testaferrismo, lavado de activos, tráfico de influencias y perjurio.

Arboleda indicó que la renuncia la había enviado a los consejeros del CPCCS antes de pronunciarse en la conferencia de prensa. “Diversas organizaciones de mujeres, trabajadores, Derechos Humanos, entre otras, me han planteado que asuma la responsabilidad de representarles en el CPCCS definitivo. He resuelto aceptar este pedido, por lo cual debo presentar mi renuncia", señaló.

Destacó que en 5 meses al frente de la Secretaría “hemos alcanzado a sentar nuevas bases de investigación, denuncia y patrocinio de casos como Manabí, Refinería del Pacífico, Escuelas del Milenio, Servicios de Salud, Pascuales-Cuenca; junto a otros que involucran a GADs y entidades diversas".

El último caso que entregó este jueves al Pleno del Consejo Transitorio es sobre la Refinería del Pacífico y aclaró que es un borrador. Tiempo atrás, la Comisión Anticorrupción denunció sobre la compra del terreno y eso llevó a un juicio en contra de los miembros por parte del entonces contralor Carlos Pólit.

En ese informe, ella pide a los consejeros que soliciten a la Contraloría un informe especial de auditoría al manejo de fondos públicos sobre el pronunciamiento del SERCOP con respecto a “la ilegalidad de haber adjudicado varios contratos al margen de la ley a fin de que determine la existencia de un eventual peculado”. Y que se determinen responsabilidades, agregó Arboleda.

También le recomienda al Pleno que solicite a la Fiscalía una investigación por tráfico de influencias contra el exfiscal Galo Chiriboga, el excontralor Pólit, el juez Marco Maldonado y la jueza Karen Matamoros.

Además, pide una investigación previa a los miembros del Directorio de la Refinería del Pacífico, de sus gerentes y del expresidente Rafael Correa, del exvicepresidente y del representante legal de ODEBRECHR en Ecuador.

Otra de las recomendaciones es que se disponga una investigación por presunto tráfico de influencias en contra la exministra del Ambiente Marcela Aguiñaga por la concesión de licencias ambientales para el proyecto. (JPM)

Fuentes: Twitter – El Telégrafo - Ecuavisa

