Galo Cárdenas niega intento de soborno de hermanos Noboa

"Nunca dije que los señores me llamaron, peor aún que ellos realizaron una oferta económica", explicó El presidente de la Comisión de Fútbol del Deportivo Cuenca, Galo Cárdenas, ofreció disculpas este jueves 30 de agosto, después de la reacción que generaron sus declaraciones, sobre un supuesto intento de soborno que habrían querido hacer los hermanos Antonio y Luis Noboa para que el Deportivo Cuenca pierda un partido ante Barcelona, unas semanas de las elecciones en el club amarillo en el 2015.

"Sobre mis declaraciones emitidas en el programa Castigo Divino Morlaco. En ningún momento me refiero a la prestigiosa y respetable institución Barcelona SC. Es muy claro, que Barcelona como institución nunca fue aludido y como dijo un celebre futbolista, la pelota no se mancha", dijo Cárdenas.

En la entrevista que ofreció Cárdenas, y que se transmitió por YouTube, le preguntaron si alguna vez había recibido sobornos en el fútbol y él respondió: "Cuando los Noboa estaban en la lucha por la reelección contra 'Pepe' Pancho (Cevallos), ellos quisieron ganar ese partido contra el Deportivo Cuenca y conversamos de ese tema".

En la charla, Cárdenas aseguró que le ofrecieron "USD 200 000. No puedo decir que fueron ellos (los Noboa), fue un intermediario".

Por esas declaraciones, Luis Noboa advirtió que demandaría al dirigente cuencano.

Hoy jueves, Galo Cárdenas ofreció una rueda de prensa y con documento en mano intentó aclarar varios temas que manifestó en la entrevista. Por ejemplo, dijo que no tenían pruebas.

"Nunca se ha buscado manchar el nombre de nadie, sino contar un hecho que sucedió. No se denunció en su momento, porque en efecto no se tenían pruebas del ofrecimiento, a más de una llamada de un desconocido, que dijo llamar a nombre de los señores Noboa. Nunca se manifestó que los señores Noboa me llamaron, peor aún que ellos realizaron una oferta económica. Se dijo claramente: yo no puedo asegurar que fueron ellos", señaló.

Acotó que lamenta que esta entrevista haya causado tanta polémica y malestar.

"Nunca fue mi intención indisponer a nadie de esta manera. No quise causar este tema mediático ni llamar la atención. Creo que fue un error decirlo, porque se ha prestado para tantas malas interpretaciones, suspicacias y elucubraciones".

Cárdenas aseguró que en el caso de que este tema termine en una demanda judicial, "me defenderé en derecho, como se debe y estoy seguro que prevalecerá la justicia y la verdad".

Fuente: Bendito Fútbol - Un Momento De Fútbol