Familiares de desaparecidos reclaman inconsistencias en cifras oficiales

Además, lamentan que no exista una voluntad política por parte de las autoridades Sebastián Aguilar, de 13 años, desapareció en 2016; María Acero, de 79 años, desapareció en 2014; Juliana, Luis, Michell, David, todos ellos forman parte de una larga lista de desaparecidos en el Ecuador. Hoy, 30 de agosto, sus familiares conmemoran, con dolor e indignación, el día Internacional de las Víctimas de Desaparición porque revelan que existen inconsistencias cifras que entregó la Fiscalía y el Ministerio del Interior. Exigen al Estado que se tome en serio esta problemática social. Además, lamentan que del total de los desaparecidos el 67.22% son mujeres.

Los representantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (ASFADEC) y el Comité de Lucha Contra la Violencia, Desapariciones y Feminicidios (COVIDEFEM) brindaron una rueda de prensa sobre la situación de los desaparecidos en el país.

En reporte de la Fiscalía y DINASED del 2018, reportan a 42.953 personas reportadas como desaparecidas desde años anteriores, que implica antes del 2013 hasta el 2017. “Las cifras son alarmantes porque representa 10.500 personas reportadas como desaparecidas, frente a los anteriores reportes que presentaban cerca de 8.000 desaparecidas”.

Exponen que, con un análisis en materia de género, las mujeres continúan siendo las que más desaparecen. Según Fiscalía DINASED, el 67.22% de desaparecidos totales son mujeres.

Señalan que las inconsistencias no se dan en los datos generales, sino en el desglose por género y por edad. “La principal inconsistencia que encontramos es en el desglose etario, hay cerca de 662 personas que no se sabe la fecha exacta de desaparición y, aparte hay 143 personas que no se conoce edad exacta”.

De igual forma, cuestionan que las categorías (Familiares, sociales y otros), son muy amplias y no permiten determinar con certeza cuáles son las causas de desaparición. “Qué es para la Fiscalía los problemas sociales, familiares y qué es para la Fiscalía otros. Esto genera un problema en el análisis de las cifras”.

“Hasta la fecha la DINASED y Fiscalía no contaba con cifras exactas entre las dos instituciones de desaparecidos en Ecuador”, lamentó.

Explicaron que las provincias que mayor número de personas desaparecidas registran son: Pichincha con 12.746; Guayas, 11.039; Azuay, 2.082; Los Ríos, 2.006; Santo Domingo de los Tsáchilas, 1.898; y Manabí, 1.816.

Jazmin Montenegro, familiar de Michell Montenegro, quien se encuentra desaparecida, expresó su indignación porque, dijo, en el país no existen cifras claras de las personas desaparecidas.

Además, anunció que entregarán dos cartas y dos petitorios, la una a la Asamblea y la otra al presidente Lenín Moreno.

Fuente: ASFADEC, Twitter-SantiagoMolina, EcuadorInmediato, Desaparecido Ec