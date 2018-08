Venezolanos permanecerán en Carcelén tras no habilitarse albergues para su traslado

Municipio de Quito acusa a Gobierno provincial de no cumplir con acuerdos El Municipio de Quito suspendió el plan de acción para desalojar a los migrantes venezolanos, que se apostaron en los exteriores del terminal terrestre de Carcelén, en el norte de la ciudad. Según explicó Juan Zapata, secretario de Seguridad, la Prefectura de Pichincha no ha cumplido con su obligación de habilitar albergues a donde debían ser llevados los extranjeros, por tanto, el proceso de traslado todavía no tiene una fecha.