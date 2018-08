José Serrano no rindió versión en caso de presunta tortura a estudiantes del colegio Mejía

Asambleísta acudió a Fiscalía, pero diligencia fue postergada El asambleísta José Serrano no pudo rendir su versión en el caso de presunta tortura en contra de estudiantes del colegio Mejía, por la ausencia de la fiscal Jessica Córdova, delegada del caso. "Parece que la señora fiscal tuvo otra diligencia desde la mañana", explicó Serrano. Este es el segundo intento fallido de la Fiscalía por obtener la versión del legislador, quien no asitió al primer llamado. El abogado de los jóvenes, Gonzalo Realpe, manifestó que solicitará una nueva fecha y cuestionó la ausencia de la fiscal.

"Coincidentemente yo estuve en una audiencia con la fiscal Jessica Córdova y la doctora Ruth Palacios, hasta Fiscalía me hice 15 minutos, y me parece que ellas también debieron llegar en ese tiempo. No quisiera que Fiscalía empiece de alguna manera a inclinarse a otra situación, no judicial", dijo el abogado.

Para Realpe, el asambleísta es el principal responsable por los actos de tortura a 60 exestudiantes del colegio Mejía, por lo cual pedirá una nueva fecha para recibir su versión.

"Si él no dio la orden, tenía la obligación de impedir que les golpeen, y en el momento que ingresó al Regimiento Quito debió ordenar a los policías que les trasladen inmmediatamente a la Unidad de Flagrancia a un juez de garantías penales", acoto Realpe.

La detención de los jóvenes se produjo el 18 de septiembre de 2014 en las calles aledañas al colegio Mejía, durante una manifestación por el intento de alzas de pasajes, que culminó con acciones violentas y enfrentamientos con los policías. A los estudiantes se los acusó de presuntos daños de bienes ajenos y fueron detenidos.

"Estamos en contra del doctor Gustavo Jalkh, de la doctora Mariela Mayorga por ser la juez que ordenó la ilegal preisión preventiva de estos estudiantes; en contra del jefe del regimiento Quito, y algunos policías que pudieron ser identificados", agregó el abogado.

Según los estudiantes, por ordenes de José Serrano, quien en ese entonces era Ministro del Interior, fueron torturados por miembros de la Policía Nacional. "Y él llegó al Regimiento Quito a amedentrarlos y amenazarnos", dicen.

Serrano por su parte no adelantó cuál sería su defensa. "Voy a ser muy respetuoso del proceso de investigación de la señora fiscal y de los jueces en su momento y ellos sabrán tomar las decisiones pertinentes en función de las evidencias y las pruebas", añadió.

(FO)

Con información de Teleamazonas - Ecuador Tv