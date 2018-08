Juan Sebastián Roldán: "Dirigentes deberían marchar cuando se suban los combustibles no antes"

Funcionario aseguró que se ha planteado no subir el precio de extra, eco, diésel y gas El Secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, se refirió a las marchas que han ocurrido en el país los últimos días por las medidas y decisiones económicas implantadas por el Gobierno, por ejemplo, la remisión y la focalización de subsidios. "Es importante preguntarles a los dirigentes cuales el motivo de las marchas porque no me imagino que el FUT, Unidad Popular, MPD estén marchando por el alza de la gasolina súper no tiene mucha lógica. Bueno deberían marchar cuando suban los combustibles no cuando van a subir".