En Colombia, se entrega organizadora de viaje de "narcobus" a Ecuador

"Me dijeron que era para justificar y lavar dinero de un político", explicó sobre las razones del viaje Claudia Jimena Orozco, señalada de organizar el viaje del bus, que se accidentó en la vía Papallacta, en el Ecuador, se entregó voluntariamente a la Fiscalía de Colombia. Orozco reconoció: "Me equivoqué" y reveló que ya había viajado por la ruta anteriormente y que en este último viaje, se dio cuenta de que el automotor llevaba droga.

Este miércoles, se entregó Orozco, quien habría organizado todo el viaje y contactado a las personas para que se sumen al periplo internacional en un bus que llevaba droga.

“Me equivoqué, estoy aquí para ponerme a disposición de la justicia, porque me requieren, porque quiero aclarar todo”, dijo Orozco a la prensa colombiana.

La implicada, quien camina con dificultades y ayudada de muletas, pues todavía tiene heridas del accidente, contó cómo fue contactada por una mujer para que se involucre en el viaje.

“Soy una persona del común, soy madre soltera, un hijo de 19 años que mantener, a quien le estoy dando la carrera en una entidad pública porque no tenemos para pagar una universidad privada, vivimos en un barrio humilde como personas humildes, con necesidades básicas, sin empleo, solo podía sobrevivir con lo poco que hacía, no tenemos lujos, no tenemos nada, por eso me equivoque, por eso tomé malas decisiones, porque solo quería por lo menos que mi hijo tuviera lo básico”, sostuvo.

E indicó que le invitaron a un paseo inicial como invitada de una amiga.

“Una persona que conocí a quien le vendía productos de los que vendo, me dijo que fuera a pasear y fui pasee, cuando volví me dijo: ¿la pasaste bien? ¿Le gusto? le dije: sí, después a los meses me dijo que si quería trabajar, que necesitaba que fuera como guía turística, que ya había conocido los sitios, los hoteles, tenía necesidades y estaba sin trabajo le dije que sí”, relató.

Esta mujer, de quien no reveló su nombre, le habría dicho a Orozco que ella era la guía turística y la organizadora del viaje. Y así participó del traslado.

Sobre la droga que llevaba el bus, Orozco contó: “Me di cuenta en el último viaje, no sabía ni de qué se hablaba ni de qué cantidad, ya entrando en confianza con la señora y yendo como guía turística, sí llegó el comentario”.

"Me dijeron que era para justificar y lavar dinero de un político", mencionó.

De su lado, Elmer Montaña, abogado de Claudia Jimena Orozco, ratificó la “voluntad inquebrantable de entregarse” y aclarar su situación.

“Ha pedido perdón a las familias de las personas que fallecieron, a los heridos, a la sociedad, a sus hijos. El hecho de haber cometido esta equivocación y este resultado tan tráfico es lo que le ha motivado a entregarse a la justicia”, manifestó.

Montaña no justificó el hecho, pero alertó que “es importante tomar en cuenta cómo estas organizaciones criminales se aprovechan de personas vulnerables, especialmente, de madres cabeza de familia con obligaciones que cumplir, con problemas graves económicos para vincularles a estas actividades criminales”.

