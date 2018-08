Familiares de pacientes con cáncer exigen que medicinas lleguen a Solca

Brentuximab, un fármaco que cuesta alrededor de US$ 4 mil dólares, cada dosis, es utilizada para tratar esta enfermedad Familiares de pacientes con cáncer han salido a protestar para pedir al Gobierno central y al Ministerio de Salud que lleguen las medicinas a Solca, en Portoviejo. Si a estos pacientes su enfermedad hace metástasis y no sirve ningún protocolo solo pueden utilizar Brentuximab, que cuesta alrededor de US$ 4000 dólares cada dosis.