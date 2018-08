OPINÓN (Los Ríos) Preocupantes grietas en la vía Girón-Pasaje

Cerca de 100 metros donde la capa asfáltica presenta cierta flexibilidad Alrededor de cuatro hundimientos presenta la vía Girón – Pasaje, que une a las provincias Azuay con El Oro, lo que genera malestar y preocupación en los usuarios de la importante carretera interprovincial.

Al entrar al cantón Pucará, se divisa la señalética que alerta a los conductores reducir la velocidad por los asentamientos. A la altura del sitio San Sebastián, empiezan las irregularidades en el suelo. Son cerca de 100 metros donde la capa asfáltica presenta cierta flexibilidad, dejando ciertas ondas de subidas y bajadas en ese tramo, donde además las cunetas ya empiezan a despegarse.

Mayor afectación

Más adelante, en el trayecto hacia Cuenca, pasando el túnel y puente frente a la hidroeléctrica Minas – San Francisco, el daño es mayor.

Allí también son cerca de 120 metros de longitud y los dos carriles (tanto e ida y vuelta), están gravemente afectados. La calzada no solo que está hundida, sino que además tiene un sin número de grietas con profundidades de hasta 40 centímetros. Los bordillos están desprendidos y las cunetas partidas, esto obliga a los conductores a invadir carril para prevenir cualquier contratiempo. A su paso decían que era el agua de la represa la que estaba asentando a la vía recientemente entregada.

Pero estos no son los únicos daños, pues a un kilómetro del tramo más grave, en el mirador de la virgen de La Merced, se encuentra a punto de colapsar alrededor de 90 centímetros.

La tierra está cediendo, se encuentra cuarteada y trazando el área que en cualquier momento caerá a la represa.

Intervención

Los responsables de la hidroeléctrica están al tanto de lo que pasa con la vía y confirman que están por intervenir, aunque aclaran que el asentamiento es normal cuando inician las operaciones proyectos como el Minas – San Francisco. “Nunca esos taludes han sido sometidos a condiciones de sumergimientos, desde el punto de vista técnico.

Estas maniobras iniciales permiten identificar la respuesta de estas partes (la tierra) a la presencia del agua”, mencionó William Bárcenes, jefe de la Central Hidroeléctrica.

De acuerdo al funcionario al ser la vía Girón – Pasaje, una de las más antiguas, hace que tenga mucha tierra suelta debido a los constantes rellenos a lo que fue sometidas en décadas pasadas, lo que hace que al tener contacto con el agua, este material se oprima y sea vulnerable al peso, haciendo que se hunda. “Nosotros ya habíamos previsto de que se presente este comportamiento y efectivamente ya con esa previsión, estamos nosotros generando alargues adicionales a los que inicialmente se hicieron para empezar a trabajar sobre los puntos específicos donde se han presentado este tipo de situaciones”, confirmó.

Al momento las autoridades han identificado dos puntos críticos en los taludes o extremos de la parte de la tierra aledaña a la zona del embalse y será allí donde intervengan conforme los informes técnicos.

Malestar

Los pocos comuneros que caminan por el sector, contaron que el daño se evidenció hace dos meses, cuando tuvo la primera crecida la represa de hidroeléctrica, haciendo que con el paso de los carros la calzada empiece a hundirse. “Esto nos va afectar porque ya no tendríamos como transportarnos para acá.

Mire aquí abajo donde se ha llenado la represa hay un hundimiento y eso no estaba antes (…) nosotros estuvimos aquí hace 22 días y no estaba así”, comentó Jorge Burdyani, agricultor. Miguel Alderman, es presidente de la asociación de productores de cacao ‘Casacay’, del cantón Pasaje, mencionó que todos los meses viaja a Pucará para secar el cacao y que desde hace unas semanas ya vieron como la vía comenzó a ceder, lo cual teme que de empeorarse no solo afecte el tránsito, sino también la producción y comercio. “Nos quedaríamos aislados” de no corregirse.

“Cuando hicieron la prueba para ver si funcionaba bien la hidroeléctrica, ya empezó a abrirse el terreno y ahora que vengo esta vez, ya se ha hundido más. Existe un desnivel considerable en la vía”, acotó el dirigente.

Cabe mencionar que por esta vía circulan cuatro mil 500 automotores diarios. La vía Cuenca – Girón – Pasaje, fue intervenida en mantenimiento por parte del ministerio de Transporte y Obras Públicas, a lo largo de 139,9 kilómetros, con una inversión de 31 millones 262 mil 479 dólares.